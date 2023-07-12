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ВСУ обстреляли оживленный въезд в Васильевку Запорожской области
ВСУ обстреляли оживленный въезд в Васильевку Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ обстреляли оживленный въезд в Васильевку Запорожской области
Российский военный в Васильевке Запорожской области рассказал РИА Новости о последствиях украинского обстрела оживленного въезда в город. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:19
2023-07-12T05:19
2023-07-12T05:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 12 июл – РИА Новости. Российский военный в Васильевке Запорожской области рассказал РИА Новости о последствиях украинского обстрела оживленного въезда в город. В оперативных службах региона 11 июля сообщали РИА Новости, что утром один человек получил ранения в результате обстрела Васильевки со стороны украинских войск. В тот день ПВО сбила украинский беспилотник, на другой улице города был обнаружен снаряд. В обед обстрелу подвергся въезд в город, где было много машин мирных жителей. "Это главный въезд в Васильевку. Стояли на посту, в 11.44-11.45 случился прилет. Осколки долетели до поста, были гражданские, но никого не задело, все было нормально", - сказал военный. Он продемонстрировал кадры с телефона, на которых зафиксировал последствия обстрела. Боеприпас взорвался в лесопосадке у трассы. Другой российский военный, который несет службу на запорожском направлении, рассказал РИА Новости, что ВСУ усилили обстрелы Васильевки. "Стоим на запорожском направлении десятый месяц. В последнее время в населенном пункте Васильевка тоже участились обстрелы, там живет много мирных людей", - сказал он.
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
ВСУ обстреляли оживленный въезд в Васильевку Запорожской области
Российский военный: ВСУ обстреляли оживленный въезд в Васильевку Запорожской области
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 12 июл – РИА Новости. Российский военный в Васильевке Запорожской области рассказал РИА Новости о последствиях украинского обстрела оживленного въезда в город.
В оперативных службах региона 11 июля сообщали РИА Новости, что утром один человек получил ранения в результате обстрела Васильевки со стороны украинских войск. В тот день ПВО сбила украинский беспилотник, на другой улице города был обнаружен снаряд. В обед обстрелу подвергся въезд в город, где было много машин мирных жителей.
"Это главный въезд в Васильевку. Стояли на посту, в 11.44-11.45 случился прилет. Осколки долетели до поста, были гражданские, но никого не задело, все было нормально", - сказал военный.
Он продемонстрировал кадры с телефона, на которых зафиксировал последствия обстрела. Боеприпас взорвался в лесопосадке у трассы.
Другой российский военный, который несет службу на запорожском направлении, рассказал РИА Новости, что ВСУ
усилили обстрелы Васильевки.
"Стоим на запорожском направлении десятый месяц. В последнее время в населенном пункте Васильевка тоже участились обстрелы, там живет много мирных людей", - сказал он.
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