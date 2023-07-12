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При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек
При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек - РИА Новости, 12.07.2023
При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек
Один человек пострадал при украинском обстреле в селе Графовка Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:58
2023-07-12T18:58
2023-07-12T19:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июл – РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле в селе Графовка Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Сегодня сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - сообщил Гладков.Губернатор отметил, что в Графовке повреждена линия электропередачи, в селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек
Глава Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ села Графовка пострадал человек