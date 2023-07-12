https://ria.ru/20230712/obstrel-1883832511.html

При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек

При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек - РИА Новости, 12.07.2023

При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек

Один человек пострадал при украинском обстреле в селе Графовка Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:58

2023-07-12T18:58

2023-07-12T19:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 июл – РИА Новости. Один человек пострадал при украинском обстреле в селе Графовка Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Сегодня сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - сообщил Гладков.Губернатор отметил, что в Графовке повреждена линия электропередачи, в селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883456001.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков