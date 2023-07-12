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ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.07.2023
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16:02 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883781221.html
ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и населенному пункту Заветное Желание, сообщило... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:02
2023-07-12T16:02
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и населенному пункту Заветное Желание, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.30 – населенный пункт Времевка - населенный пункт Заветное Желание: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 15.10 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по городу выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район расположен в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883739338.html
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донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку

ВСУ выпустили по Заветному Желанию, Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и населенному пункту Заветное Желание, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.30 – населенный пункт Времевка - населенный пункт Заветное Желание: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
Вчера, 14:46
Кроме того, в 15.10 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по городу выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район расположен в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую
Вчера, 15:19
 
ДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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