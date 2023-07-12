https://ria.ru/20230712/obstrel-1883781221.html

ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.07.2023

ВСУ обстреляли Заветное Желание, Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и населенному пункту Заветное Желание, сообщило... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:02

2023-07-12T16:02

2023-07-12T16:02

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

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происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и населенному пункту Заветное Желание, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.30 – населенный пункт Времевка - населенный пункт Заветное Желание: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 15.10 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по городу выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район расположен в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230712/obstrel-1883739338.html

https://ria.ru/20230712/obstrel-1883758254.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия