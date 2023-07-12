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G7 предоставят Киеву современное оборудование для ВВС, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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15:58 12.07.2023 (обновлено: 16:23 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/oborudovanie-1883780375.html
G7 предоставят Киеву современное оборудование для ВВС, сообщили СМИ
G7 предоставят Киеву современное оборудование для ВВС, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
G7 предоставят Киеву современное оборудование для ВВС, сообщили СМИ
Страны G7 планируют предоставить Украине современное оборудование для военно-воздушных сил и флота в рамках долгосрочных обязательств по поддержке Киева,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:58
2023-07-12T16:23
россия
дмитрий песков
нато
g7
сергей лавров
киев
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 планируют предоставить Украине современное оборудование для военно-воздушных сил и флота в рамках долгосрочных обязательств по поддержке Киева, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на декларацию стран "большой семерки". "Страны G7 планируют предоставить Киеву современное оборудование для военно-воздушных и военно-морских сил для отражения российской агрессии в рамках долгосрочных обязательств в области безопасности, говорится в декларации, с который ознакомилось DPA", - пишет агентство. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230712/garantii-1883757873.html
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россия, дмитрий песков, нато, g7, сергей лавров, киев, украина
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, G7, Сергей Лавров, Киев, Украина
G7 предоставят Киеву современное оборудование для ВВС, сообщили СМИ

DPA сообщило о планах стран G7 предоставить Киеву современное оборудование для ВВС и флота

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 планируют предоставить Украине современное оборудование для военно-воздушных сил и флота в рамках долгосрочных обязательств по поддержке Киева, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на декларацию стран "большой семерки".
«
"Страны G7 планируют предоставить Киеву современное оборудование для военно-воздушных и военно-морских сил для отражения российской агрессии в рамках долгосрочных обязательств в области безопасности, говорится в декларации, с который ознакомилось DPA", - пишет агентство.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
СМИ: G7 согласовала рамочное соглашение о гарантиях безопасности Украине
Вчера, 15:18
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский высказался о гарантиях безопасности от G7
Вчера, 14:35
 
РоссияДмитрий ПесковНАТОG7Сергей ЛавровКиевУкраина
 
 
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