https://ria.ru/20230712/oborona-1883639267.html

В Орловской области планируют создать отряды территориальной обороны

В Орловской области планируют создать отряды территориальной обороны - РИА Новости, 12.07.2023

В Орловской области планируют создать отряды территориальной обороны

Отряды территориальной обороны планируют создать в Орловской области, в них смогут обучаться все желающие, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:07

2023-07-12T00:07

2023-07-12T00:07

специальная военная операция на украине

орловская область

белгородская область

воронежская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Отряды территориальной обороны планируют создать в Орловской области, в них смогут обучаться все желающие, сообщила пресс-служба правительства региона. "Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Клычкова. Уточняется, что в ближайшее время он проведет встречу оперативного штаба с силовым блоком, на которой будут выданы указания по завершению организации тренировочной площадки. После этого все желающие смогут пройти обучение основам боевой подготовки. Отряды территориальной обороны созданы в Курской и Белгородской областях. В Белгородской области подразделение насчитывает восемь батальонов общей численностью около 3 тысяч человек. Их основными задачами являются участие в охране общественного порядка, содействия подразделениям федеральных служб, контроль скрытых подступов к особо важным объектам, участие в пограничных поисках нарушителей границы, содействие силам безопасности в случаях угрозы террористических актов и вооруженных нападений, неотложная помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20230711/vsu-1883624311.html

орловская область

белгородская область

воронежская область

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орловская область, белгородская область, воронежская область, безопасность