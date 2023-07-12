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"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду
"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду - РИА Новости, 12.07.2023
"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду
Киевский режим никак не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:03
2023-07-12T10:03
2023-07-12T10:03
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киевский режим никак не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Горькая правда такова, что ни сейчас, ни в обозримом будущем нет реальных путей к военной победе Украины, независимо от того, сколько самолетов, танков и ракет может предоставить Запад", — говорится в материале.Как указал эксперт, наступление ВСУ оказалось катастрофической неудачей, в ходе которой российская армия нанесла тяжелый удар обученным НАТО украинским войскам с помощью мощных линий обороны. Киевский режим не сможет одержать победу над Россией, и его попытки добиться этого приведет лишь к тому, что на поле боя прольется еще больше крови украинцев."На данный момент неясно, сможет ли Украина призвать сотни тысяч дополнительных военнослужащих, сможет ли Запад произвести такое количество бронетехники, и изменит ли это исход конфликта", — подытожил Дэвис.На фоне отсутствия успехов контрнаступления вооруженных сил Украины западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду
Подполковник ВС США Дэвис: Украина никак не сможет одержать победу в конфликте с Россией