https://ria.ru/20230712/neft-1883826594.html

Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с августа 1983 года

Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с августа 1983 года - РИА Новости, 12.07.2023

Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с августа 1983 года

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 июля опустился на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 346,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:40

2023-07-12T18:40

2023-07-12T18:40

экономика

сша

джо байден

цены на нефть

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 июля опустился на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 346,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда стратегический резерв составлял 345,7 миллиона баррелей нефти. На минимуме с августа 1983 года показатель остается пятую неделю подряд. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться. В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В ночь на 16 мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель". Позднее, 13 июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США всего в 2023 году намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.

https://ria.ru/20230712/skidki-1883623833.html

https://ria.ru/20230712/neft-1883769005.html

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экономика, сша, джо байден, цены на нефть