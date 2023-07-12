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Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 12.07.2023
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду днем растут, при этом стоимость марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:37
2023-07-12T15:37
2023-07-12T16:28
в мире
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brent
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем растут, при этом стоимость марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15:39 мск цена контрактов на поставки в сентябре росла на 0,68 процента, до 79,94 доллара за баррель. Минутами ранее она поднималась выше 80 долларов впервые с 1 мая и достигала 80,03 доллара. Котировки августовских фьючерсов на WTI выросли на 0,87 процента, до 75,48 доллара.Нефть растет на ожидании публикации данных Минтруда США об инфляции. Аналитики прогнозировали, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1 процента в годовом выражении после увеличения на четыре процента месяцем ранее. Позже выйдет еженедельная статистика по запасам нефти в США. Ожидается, что за неделю по 7 июля коммерческие запасы выросли на 0,2 миллиона баррелей после трех недель снижения подряд.
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в мире, wti (нефть), brent, экономика, цены на нефть
В мире, WTI (нефть), Brent, Экономика, Цены на нефть
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent достигла 80,03 доллара за баррель впервые с 1 мая
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем растут, при этом стоимость марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15:39 мск цена контрактов на поставки в сентябре росла на 0,68 процента, до 79,94 доллара за баррель. Минутами ранее она поднималась выше 80 долларов впервые с 1 мая и достигала 80,03 доллара.
Котировки августовских фьючерсов на WTI
выросли на 0,87 процента, до 75,48 доллара.
Нефть растет на ожидании публикации данных Минтруда США
об инфляции. Аналитики прогнозировали, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1 процента в годовом выражении после увеличения на четыре процента месяцем ранее.
Позже выйдет еженедельная статистика по запасам нефти в США. Ожидается, что за неделю по 7 июля коммерческие запасы выросли на 0,2 миллиона баррелей после трех недель снижения подряд.
Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт