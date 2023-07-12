https://ria.ru/20230712/nauka-1883556171.html

Ученые нашли активы-убежища на рынке энергоносителей

Ученые нашли активы-убежища на рынке энергоносителей - РИА Новости, 12.07.2023

Ученые нашли активы-убежища на рынке энергоносителей

Дополнительные инвестиции (хеджирование) в рынок зеленой энергетики будут самым надежным способом для снижения рисков при основных вложениях в нефтяной, считают РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T03:00

2023-07-12T03:00

2023-07-12T03:00

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инвестиции

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дополнительные инвестиции (хеджирование) в рынок зеленой энергетики будут самым надежным способом для снижения рисков при основных вложениях в нефтяной, считают ученые УрФУ. По их словам, проведенный анализ доказал, что такое распределение инвестиций способствует росту прибыли от обоих типов энергоносителей. Результаты исследования опубликованы в издании Energy Economics.Для каждого инвестора существует риск, что приобретенные им акции, облигации или валюта могут упасть в цене. Один из способов застраховать себя от финансовых потерь называется хеджированием (от англ. hedge – "ограда"), пояснили в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).Суть этого защитного механизма заключается в распределении инвестиций между двумя противоположными продуктами. При этом один является основным, с наибольшим предполагаемым доходом, а другой вторичным, более стабильным, чтобы компенсировать возможные убытки, если ценность основных активов упадет, пояснили специалисты.В России особенно часто хеджирование применяется по отношению к активам на рынке энергоносителей, так как энергетическая отрасль является одной из наиболее прибыльных в стране. Вместе с тем инвесторы не имели ясного понимания взаимосвязи рынков нефти и зеленой энергии, то есть полученной без нанесения вреда экологии с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обратили внимание в университете."По итогам нашего исследования активов различных компаний с 2014 по 2021 год выяснилось, что рост нефтяного фондового рынка способствует умеренному увеличению цены зеленых акций и облигаций. Вместе с тем падение цен на нефть не приведет к обесцениванию инвестиций в предприятия альтернативных источников энергии", – отметил доцент кафедры экономики УрФУ Кази Сохаг.Вместе с тем выигрыши от вложения в сектор экологичной энергетики нельзя назвать особенно прибыльными, потому в него редко вкладывают основной финансовый ресурс. Но динамика этого рынка по отношению к нефтяному показывает, что зеленые инвестиции намного более надежные, продолжил исследователь."Многие наши коллеги полагали, что изменчивость рынков нефти и зеленого топлива компенсируют друг друга: когда на одном рынке цены растут, на другом они падают. Однако в реальности такой корреляции не наблюдалось никогда. А зеленые активы могут сыграть роль надежных активов-убежищ", – подчеркнул Кази.Ученый считает, что найденные закономерности могут быть применены не только к внутренним, но и внешним рынкам.По словам специалистов вуза, они использовали современные и универсальные методы анализа экономических данных, которые будут эффективными и для мониторинга мировых тенденций.Исследование проведено Уральским федеральным университетом при участии специалистов из департамента по экономике и финансам Университета Нового Орлеана (США).УрФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220511/tpu-1786070875.html

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

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