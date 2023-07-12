https://ria.ru/20230712/nauka-1883556171.html
Ученые нашли активы-убежища на рынке энергоносителей
Ученые нашли активы-убежища на рынке энергоносителей - РИА Новости, 12.07.2023
Ученые нашли активы-убежища на рынке энергоносителей
Дополнительные инвестиции (хеджирование) в рынок зеленой энергетики будут самым надежным способом для снижения рисков при основных вложениях в нефтяной, считают РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T03:00
2023-07-12T03:00
2023-07-12T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
экономика
цены на нефть
россия
уральский федеральный университет
инвестиции
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дополнительные инвестиции (хеджирование) в рынок зеленой энергетики будут самым надежным способом для снижения рисков при основных вложениях в нефтяной, считают ученые УрФУ. По их словам, проведенный анализ доказал, что такое распределение инвестиций способствует росту прибыли от обоих типов энергоносителей. Результаты исследования опубликованы в издании Energy Economics.Для каждого инвестора существует риск, что приобретенные им акции, облигации или валюта могут упасть в цене. Один из способов застраховать себя от финансовых потерь называется хеджированием (от англ. hedge – "ограда"), пояснили в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).Суть этого защитного механизма заключается в распределении инвестиций между двумя противоположными продуктами. При этом один является основным, с наибольшим предполагаемым доходом, а другой вторичным, более стабильным, чтобы компенсировать возможные убытки, если ценность основных активов упадет, пояснили специалисты.В России особенно часто хеджирование применяется по отношению к активам на рынке энергоносителей, так как энергетическая отрасль является одной из наиболее прибыльных в стране. Вместе с тем инвесторы не имели ясного понимания взаимосвязи рынков нефти и зеленой энергии, то есть полученной без нанесения вреда экологии с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обратили внимание в университете."По итогам нашего исследования активов различных компаний с 2014 по 2021 год выяснилось, что рост нефтяного фондового рынка способствует умеренному увеличению цены зеленых акций и облигаций. Вместе с тем падение цен на нефть не приведет к обесцениванию инвестиций в предприятия альтернативных источников энергии", – отметил доцент кафедры экономики УрФУ Кази Сохаг.Вместе с тем выигрыши от вложения в сектор экологичной энергетики нельзя назвать особенно прибыльными, потому в него редко вкладывают основной финансовый ресурс. Но динамика этого рынка по отношению к нефтяному показывает, что зеленые инвестиции намного более надежные, продолжил исследователь."Многие наши коллеги полагали, что изменчивость рынков нефти и зеленого топлива компенсируют друг друга: когда на одном рынке цены растут, на другом они падают. Однако в реальности такой корреляции не наблюдалось никогда. А зеленые активы могут сыграть роль надежных активов-убежищ", – подчеркнул Кази.Ученый считает, что найденные закономерности могут быть применены не только к внутренним, но и внешним рынкам.По словам специалистов вуза, они использовали современные и универсальные методы анализа экономических данных, которые будут эффективными и для мониторинга мировых тенденций.Исследование проведено Уральским федеральным университетом при участии специалистов из департамента по экономике и финансам Университета Нового Орлеана (США).УрФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, университетская наука, экономика, цены на нефть, россия, уральский федеральный университет, инвестиции, энергетика
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Экономика, Цены на нефть, Россия, Уральский федеральный университет, Инвестиции, Энергетика
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Дополнительные инвестиции (хеджирование) в рынок зеленой энергетики будут самым надежным способом для снижения рисков при основных вложениях в нефтяной, считают ученые УрФУ
. По их словам, проведенный анализ доказал, что такое распределение инвестиций способствует росту прибыли от обоих типов энергоносителей. Результаты исследования опубликованы
в издании Energy Economics.
Для каждого инвестора существует риск, что приобретенные им акции, облигации или валюта могут упасть в цене. Один из способов застраховать себя от финансовых потерь называется хеджированием (от англ. hedge – "ограда"), пояснили в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
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Суть этого защитного механизма заключается в распределении инвестиций между двумя противоположными продуктами. При этом один является основным, с наибольшим предполагаемым доходом, а другой вторичным, более стабильным, чтобы компенсировать возможные убытки, если ценность основных активов упадет, пояснили специалисты.
В России особенно часто хеджирование применяется по отношению к активам на рынке энергоносителей, так как энергетическая отрасль является одной из наиболее прибыльных в стране. Вместе с тем инвесторы не имели ясного понимания взаимосвязи рынков нефти и зеленой энергии, то есть полученной без нанесения вреда экологии с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обратили внимание в университете.
«
"По итогам нашего исследования активов различных компаний с 2014 по 2021 год выяснилось, что рост нефтяного фондового рынка способствует умеренному увеличению цены зеленых акций и облигаций. Вместе с тем падение цен на нефть не приведет к обесцениванию инвестиций в предприятия альтернативных источников энергии", – отметил доцент кафедры экономики УрФУ Кази Сохаг.
Вместе с тем выигрыши от вложения в сектор экологичной энергетики нельзя назвать особенно прибыльными, потому в него редко вкладывают основной финансовый ресурс. Но динамика этого рынка по отношению к нефтяному показывает, что зеленые инвестиции намного более надежные, продолжил исследователь.
"Многие наши коллеги полагали, что изменчивость рынков нефти и зеленого топлива компенсируют друг друга: когда на одном рынке цены растут, на другом они падают. Однако в реальности такой корреляции не наблюдалось никогда. А зеленые активы могут сыграть роль надежных активов-убежищ", – подчеркнул Кази.
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Ученый считает, что найденные закономерности могут быть применены не только к внутренним, но и внешним рынкам.
По словам специалистов вуза, они использовали современные и универсальные методы анализа экономических данных, которые будут эффективными и для мониторинга мировых тенденций.
Исследование проведено Уральским федеральным университетом при участии специалистов из департамента по экономике и финансам Университета Нового Орлеана (США).
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УрФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".