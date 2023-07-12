https://ria.ru/20230712/nato-1883862693.html

В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы

В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы - РИА Новости, 12.07.2023

В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы

НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, заявили в среду в МИД России, комментируя итоги саммита РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:09

2023-07-12T23:09

2023-07-12T23:57

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, заявили в среду в МИД России, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. "НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что по итогам саммита были "одобрены новые региональные планы "обороны", направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве". "НАТО заявляет о готовности применить статью 5 Вашингтонского договора, которая предполагает конвенциональный ответ, включая задействование коллективных сил, для реагирования на враждебные "гибридные" действия в киберпространстве и в случае ущерба критической инфраструктуре", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230712/nato-1883861867.html

https://ria.ru/20230712/sotrudnichestvo-1883756402.html

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