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В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы
В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы - РИА Новости, 12.07.2023
В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы
НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, заявили в среду в МИД России, комментируя итоги саммита РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:09
2023-07-12T23:09
2023-07-12T23:57
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, заявили в среду в МИД России, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. "НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что по итогам саммита были "одобрены новые региональные планы "обороны", направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве". "НАТО заявляет о готовности применить статью 5 Вашингтонского договора, которая предполагает конвенциональный ответ, включая задействование коллективных сил, для реагирования на враждебные "гибридные" действия в киберпространстве и в случае ущерба критической инфраструктуре", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230712/nato-1883861867.html
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в мире, россия, нато, вильнюс
В мире, Россия, НАТО, Вильнюс
В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы
МИД: НАТО понижает порог применения силы и укрепляет ядерный компонент в планировании
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, заявили
в среду в МИД России, комментируя итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.
"НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
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В МИД отметили, что по итогам саммита были "одобрены новые региональные планы "обороны", направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве".
"НАТО заявляет о готовности применить статью 5 Вашингтонского договора, которая предполагает конвенциональный ответ, включая задействование коллективных сил, для реагирования на враждебные "гибридные" действия в киберпространстве и в случае ущерба критической инфраструктуре", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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