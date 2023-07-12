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Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД - РИА Новости, 12.07.2023
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22:57 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nato-1883861867.html
Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД
Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД - РИА Новости, 12.07.2023
Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД
Итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, Москва внимательно проанализирует его результаты,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:57
2023-07-12T22:57
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, Москва внимательно проанализирует его результаты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.&quot;Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты &quot;нашего одного миллиарда&quot; от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на &quot;демократии и автократии&quot;, — заявили в МИД РФ."Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что Москва будет "продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны".
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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия
НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия
Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД

В МИД заявили, что саммит НАТО продемонстрировал возвращение к схемам холодной войны

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, Москва внимательно проанализирует его результаты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«

"Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на "демократии и автократии", — заявили в МИД РФ.

"Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Москва будет "продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны".
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