https://ria.ru/20230712/nato-1883861867.html

Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД

Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД - РИА Новости, 12.07.2023

Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, Москва внимательно проанализирует его результаты,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:57

2023-07-12T22:57

2023-07-12T22:57

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, Москва внимательно проанализирует его результаты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на "демократии и автократии", — заявили в МИД РФ."Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что Москва будет "продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны".

https://ria.ru/20230712/itogi-1883856229.html

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нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия