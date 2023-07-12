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В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023
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22:29 12.07.2023 (обновлено: 22:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nato-1883859646.html
В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе
В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023
В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе
Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:29
2023-07-12T22:42
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.&quot;Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше - на истощение - продлить конфликт&quot;, - прокомментировал МИД итоги саммита НАТО в Вильнюсе.В ведомстве добавили, что "раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения".В МИД отметили, что в центре этих натовских устремлений - дальнейшая "натоизация" Украины."Создан Совет НАТО-Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса. Подтвердили "Бухарестскую формулу" 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО, правда, опять не определились, когда. Но эту горькую пилюлю подсластили тем, что применительно к Киеву сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс", - заключили в МИД РФ.
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нато, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
НАТО, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе

МИД России: Украине уготовили роль расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«

"Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше - на истощение - продлить конфликт", - прокомментировал МИД итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

В ведомстве добавили, что "раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения".
В МИД отметили, что в центре этих натовских устремлений - дальнейшая "натоизация" Украины.
"Создан Совет НАТО-Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса. Подтвердили "Бухарестскую формулу" 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО, правда, опять не определились, когда. Но эту горькую пилюлю подсластили тем, что применительно к Киеву сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс", - заключили в МИД РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
СМИ: Зеленский получил на саммите НАТО жесткое предупреждение от Запада
Вчера, 19:10
 
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