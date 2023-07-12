https://ria.ru/20230712/nato-1883859646.html

В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе

В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023

В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:29

2023-07-12T22:29

2023-07-12T22:42

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше - на истощение - продлить конфликт", - прокомментировал МИД итоги саммита НАТО в Вильнюсе.В ведомстве добавили, что "раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения".В МИД отметили, что в центре этих натовских устремлений - дальнейшая "натоизация" Украины."Создан Совет НАТО-Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса. Подтвердили "Бухарестскую формулу" 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО, правда, опять не определились, когда. Но эту горькую пилюлю подсластили тем, что применительно к Киеву сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883834852.html

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