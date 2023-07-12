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"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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19:54 12.07.2023 (обновлено: 19:55 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html
"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО
"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО
Провал контрнаступления украинской армии внес серьезные коррективы в планы НАТО, пишут обозреватели португальской газеты VISAO. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:54
2023-07-12T19:55
политика
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Провал контрнаступления украинской армии внес серьезные коррективы в планы НАТО, пишут обозреватели португальской газеты VISAO."Можно понять разочарование (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, но такое же чувство испытывают и члены Североатлантического альянса. &lt;…&gt; Противники окопались, продвижение вперед идет медленно и практически незаметно &lt;…&gt;. Сложившаяся ситуация изменила все политические и военные расчеты союзников", — полагают авторы.Как отмечается в статье, представители стран НАТО планировали высоко оценить контрнаступление ВСУ, но Киев не продемонстрировал никаких видимых результатов, разбив часть своих боеспособных подразделений об оборонительные укрепления российской армии.Столкнувшись с этой военной неопределенностью, которой на данный момент не видно конца, альянс может лишь выразить надежду и желание принять в свои ряды 33-го члена альянса, но лишь при выполнении определенных условий, резюмировали журналисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html
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политика, россия, украина, нато, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО

VISAO: оборонительные линии России, разбившие ВСУ, перевернули все планы НАТО на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Провал контрнаступления украинской армии внес серьезные коррективы в планы НАТО, пишут обозреватели португальской газеты VISAO.
«
"Можно понять разочарование (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, но такое же чувство испытывают и члены Североатлантического альянса. <…> Противники окопались, продвижение вперед идет медленно и практически незаметно <…>. Сложившаяся ситуация изменила все политические и военные расчеты союзников", — полагают авторы.
Как отмечается в статье, представители стран НАТО планировали высоко оценить контрнаступление ВСУ, но Киев не продемонстрировал никаких видимых результатов, разбив часть своих боеспособных подразделений об оборонительные укрепления российской армии.
Столкнувшись с этой военной неопределенностью, которой на данный момент не видно конца, альянс может лишь выразить надежду и желание принять в свои ряды 33-го члена альянса, но лишь при выполнении определенных условий, резюмировали журналисты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard
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