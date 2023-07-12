https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html

"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО

"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО

Провал контрнаступления украинской армии внес серьезные коррективы в планы НАТО, пишут обозреватели португальской газеты VISAO. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:54

2023-07-12T19:54

2023-07-12T19:55

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Провал контрнаступления украинской армии внес серьезные коррективы в планы НАТО, пишут обозреватели португальской газеты VISAO."Можно понять разочарование (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, но такое же чувство испытывают и члены Североатлантического альянса. <…> Противники окопались, продвижение вперед идет медленно и практически незаметно <…>. Сложившаяся ситуация изменила все политические и военные расчеты союзников", — полагают авторы.Как отмечается в статье, представители стран НАТО планировали высоко оценить контрнаступление ВСУ, но Киев не продемонстрировал никаких видимых результатов, разбив часть своих боеспособных подразделений об оборонительные укрепления российской армии.Столкнувшись с этой военной неопределенностью, которой на данный момент не видно конца, альянс может лишь выразить надежду и желание принять в свои ряды 33-го члена альянса, но лишь при выполнении определенных условий, резюмировали журналисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, украина, нато, вооруженные силы украины