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Сенатор заявил, что НАТО сознательно зачищает все "серые зоны" в Европе - РИА Новости, 12.07.2023
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17:51 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nato-1883808898.html
Сенатор заявил, что НАТО сознательно зачищает все "серые зоны" в Европе
Сенатор заявил, что НАТО сознательно зачищает все "серые зоны" в Европе - РИА Новости, 12.07.2023
Сенатор заявил, что НАТО сознательно зачищает все "серые зоны" в Европе
НАТО сознательно и планомерно зачищает "серые зоны" в Европе – все нейтральные, независимые, самостоятельные страны, заявил в своём телеграм-канале вице-спикер... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:51
2023-07-12T17:51
безопасность
константин косачев
совет федерации рф
нато
европа
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО сознательно и планомерно зачищает "серые зоны" в Европе – все нейтральные, независимые, самостоятельные страны, заявил в своём телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Накануне саммита (НАТО) как минимум два источника отметили важное направление дискуссий в Вильнюсе. Министр иностранных дел Германии (Анналена) Бербок сказала, что после начала специальной военной операции РФ на Украине в Европе больше не должно быть серых зон безопасности. И Financial Times цитирует некоего дипломата НАТО: "Единственная задача в Вильнюсе, с которой согласны все союзники, заключается в том, что мы оставили серые зоны на карте 15 лет назад, которыми воспользовалась Россия, и теперь нам нужно убедиться, что серого на карте больше нет", - написал Косачев. По его словам, речь идет вовсе не о протянутой Брюсселем руке Белграду, как и Кишиневу или Тбилиси, и даже вовсе не о "напуганных Россией" Финляндии и Швеции, которых теперь бурно приветствуют в НАТО. "Речь идет о сознательной и планомерной зачистке натовцами "серых зон" в Европе – всех нейтральных, независимых, самостоятельных стран в Европе. Не должно быть никаких нейтралов, не определившихся, не готовых вступать в конфликты за интересы Запада. Идет тотальная мобилизация колеблющихся и жесткое подавление несогласных", - подчеркнул он. Политик также считает лицемерной позицию НАТО по Сербии. В коммюнике саммита "этой стране посвящен отдельный абзац, весьма лицемерный по своему содержанию, учитывая, что речь идет о первой европейской стране, ставшей жертвой военной агрессии", отметил законодатель. Так, несмотря на заход в тексте о том, что укрепление отношений НАТО и Сербии было бы полезно для всех, сразу же уточняется, что именно имеют в виду в Брюсселе: от Сербии ожидают, что она "будет конструктивно взаимодействовать с НАТО и своими соседями". "Не НАТО должна оставить в покое сербов и перестать проводить жестко прокосовскую линию в неразрешенном конфликте, а, наоборот, Белград должен проявить, наконец, "конструктивность", в том числе в отношении своего "соседа" – Косово", - написал Косачев.
https://ria.ru/20230711/nato-1883507391.html
https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html
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безопасность, константин косачев, совет федерации рф, нато, европа, россия
Безопасность, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, Европа, Россия
Сенатор заявил, что НАТО сознательно зачищает все "серые зоны" в Европе

Косачев заявил, что НАТО сознательно зачищает все нейтральные и независимые страны Европы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО сознательно и планомерно зачищает "серые зоны" в Европе – все нейтральные, независимые, самостоятельные страны, заявил в своём телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Накануне саммита (НАТО) как минимум два источника отметили важное направление дискуссий в Вильнюсе. Министр иностранных дел Германии (Анналена) Бербок сказала, что после начала специальной военной операции РФ на Украине в Европе больше не должно быть серых зон безопасности. И Financial Times цитирует некоего дипломата НАТО: "Единственная задача в Вильнюсе, с которой согласны все союзники, заключается в том, что мы оставили серые зоны на карте 15 лет назад, которыми воспользовалась Россия, и теперь нам нужно убедиться, что серого на карте больше нет", - написал Косачев. По его словам, речь идет вовсе не о протянутой Брюсселем руке Белграду, как и Кишиневу или Тбилиси, и даже вовсе не о "напуганных Россией" Финляндии и Швеции, которых теперь бурно приветствуют в НАТО.
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"Речь идет о сознательной и планомерной зачистке натовцами "серых зон" в Европе – всех нейтральных, независимых, самостоятельных стран в Европе. Не должно быть никаких нейтралов, не определившихся, не готовых вступать в конфликты за интересы Запада. Идет тотальная мобилизация колеблющихся и жесткое подавление несогласных", - подчеркнул он.
Политик также считает лицемерной позицию НАТО по Сербии. В коммюнике саммита "этой стране посвящен отдельный абзац, весьма лицемерный по своему содержанию, учитывая, что речь идет о первой европейской стране, ставшей жертвой военной агрессии", отметил законодатель. Так, несмотря на заход в тексте о том, что укрепление отношений НАТО и Сербии было бы полезно для всех, сразу же уточняется, что именно имеют в виду в Брюсселе: от Сербии ожидают, что она "будет конструктивно взаимодействовать с НАТО и своими соседями".
"Не НАТО должна оставить в покое сербов и перестать проводить жестко прокосовскую линию в неразрешенном конфликте, а, наоборот, Белград должен проявить, наконец, "конструктивность", в том числе в отношении своего "соседа" – Косово", - написал Косачев.
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