https://ria.ru/20230712/nato-1883807210.html

Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс

Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс - РИА Новости, 12.07.2023

Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс

США на саммите НАТО фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:46

2023-07-12T17:46

2023-07-12T17:48

в мире

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вильнюс

константин гаврилов

джо байден

владимир зеленский

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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. США на саммите НАТО фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Наши прогнозы касательно саммита НАТО в Вильнюсе оправдали себя. Ничем, кроме очередного пропагандистского залпа, эта сходка русофобов не отличилась. Несмотря на энергичные усилия "младоевропейцев", США фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", - сказал Гаврилов, комментируя итоги саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля текущего года.Ранее дипломат заявлял в интервью РИА Новости, что максимум, чего может ждать Владимир Зеленский от саммита НАТО в вопросе приема Украины в альянс, это гарантии дальнейшей военной помощи.Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230712/nato-1883792705.html

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883793721.html

сша

украина

вильнюс

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в мире, сша, нато, украина, вильнюс, константин гаврилов, джо байден, владимир зеленский