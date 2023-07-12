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Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс - РИА Новости, 12.07.2023
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17:46 12.07.2023 (обновлено: 17:48 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nato-1883807210.html
Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс
Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс - РИА Новости, 12.07.2023
Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс
США на саммите НАТО фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:46
2023-07-12T17:48
в мире
сша
нато
украина
вильнюс
константин гаврилов
джо байден
владимир зеленский
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. США на саммите НАТО фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Наши прогнозы касательно саммита НАТО в Вильнюсе оправдали себя. Ничем, кроме очередного пропагандистского залпа, эта сходка русофобов не отличилась. Несмотря на энергичные усилия "младоевропейцев", США фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", - сказал Гаврилов, комментируя итоги саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля текущего года.Ранее дипломат заявлял в интервью РИА Новости, что максимум, чего может ждать Владимир Зеленский от саммита НАТО в вопросе приема Украины в альянс, это гарантии дальнейшей военной помощи.Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230712/nato-1883792705.html
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в мире, сша, нато, украина, вильнюс, константин гаврилов, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, НАТО, Украина, Вильнюс, Константин Гаврилов, Джо Байден, Владимир Зеленский
Гаврилов: США на саммите НАТО блокировали вступление Украины в альянс

США на саммите НАТО фактически блокировали вступление Украины в альянс, заявил Гаврилов

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. США на саммите НАТО фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Наши прогнозы касательно саммита НАТО в Вильнюсе оправдали себя. Ничем, кроме очередного пропагандистского залпа, эта сходка русофобов не отличилась. Несмотря на энергичные усилия "младоевропейцев", США фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", - сказал Гаврилов, комментируя итоги саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля текущего года.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
СМИ: США должны сделать из Украины сильную страну, а не тянуть ее в НАТО
Вчера, 16:42
Ранее дипломат заявлял в интервью РИА Новости, что максимум, чего может ждать Владимир Зеленский от саммита НАТО в вопросе приема Украины в альянс, это гарантии дальнейшей военной помощи.
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский потребовал конкретики по условиям вступления Украины в НАТО
Вчера, 16:45
 
В миреСШАНАТОУкраинаВильнюсКонстантин ГавриловДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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