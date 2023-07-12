https://ria.ru/20230712/nato-1883781752.html
Швейцария ведет переговоры с НАТО об открытии офиса в Женеве
Швейцария ведет переговоры с НАТО об открытии офиса в Женеве - РИА Новости, 12.07.2023
Швейцария ведет переговоры с НАТО об открытии офиса в Женеве
Швейцария в настоящее время ведет переговоры с НАТО об открытии в Женеве офиса Североатлантического альянса для укрепления отношений с ООН, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:03
2023-07-12T16:03
2023-07-12T16:13
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ЖЕНЕВА, 12 июля – РИА Новости. Швейцария в настоящее время ведет переговоры с НАТО об открытии в Женеве офиса Североатлантического альянса для укрепления отношений с ООН, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.Во вторник в итоговом заявлении после первого дня встречи стран НАТО в Вильнюсе говорилось, что НАТО работает над созданием своего представительства в Женеве для укрепления связей с ООН и другими международными организациями."Швейцария приняла к сведению сообщение НАТО о возможности создания в Женеве отделения связи с международными организациями. По этому поводу ведутся дискуссии", - сказал он.Эльчингер уточнил, что работа офиса будет сосредоточена на отношениях Североатлантического альянса с ООН и другими международными организациями, а не на двусторонних отношениях Швейцарии и НАТО. "Он вписывается в рамки роли Швейцарии как принимающего государства. Являясь (местом размещения) европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и около сорока других международных организаций, Женева предлагает множество преимуществ, когда речь идет о проведении многосторонних мероприятий", - сказал он. Эльчингер добавил, что два офиса НАТО по связям с международными организациями уже существуют в Нью-Йорке и Вене.
https://ria.ru/20230324/ucheniya-1860528670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, нато, оон, женева (город)
В мире, Швейцария, НАТО, ООН, Женева (город)
Швейцария ведет переговоры с НАТО об открытии офиса в Женеве
Швейцария хочет открыть в Женеве офис НАТО для отношений альянса с ООН
ЖЕНЕВА, 12 июля – РИА Новости. Швейцария в настоящее время ведет переговоры с НАТО об открытии в Женеве офиса Североатлантического альянса для укрепления отношений с ООН, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
Во вторник в итоговом заявлении после первого дня встречи стран НАТО в Вильнюсе
говорилось, что НАТО работает над созданием своего представительства в Женеве для укрепления связей с ООН и другими международными организациями.
"Швейцария приняла к сведению сообщение НАТО о возможности создания в Женеве отделения связи с международными организациями. По этому поводу ведутся дискуссии", - сказал он.
Эльчингер уточнил, что работа офиса будет сосредоточена на отношениях Североатлантического альянса с ООН и другими международными организациями, а не на двусторонних отношениях Швейцарии и НАТО. "Он вписывается в рамки роли Швейцарии как принимающего государства. Являясь (местом размещения) европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и около сорока других международных организаций, Женева предлагает множество преимуществ, когда речь идет о проведении многосторонних мероприятий", - сказал он. Эльчингер добавил, что два офиса НАТО по связям с международными организациями уже существуют в Нью-Йорке и Вене.
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО