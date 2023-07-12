https://ria.ru/20230712/nato-1883747020.html

Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс

Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс - РИА Новости, 12.07.2023

Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс

НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт "динамичен", заявил советник американского... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:59

2023-07-12T14:59

2023-07-12T15:18

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нато

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джейк салливан

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт "динамичен", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно скорее, это абсолютно их право... мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична, НАТО нужно иметь возможность сохранять гибкость", - заявил Салливан в эфире телеканала CNN.На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции.

https://ria.ru/20230712/nato-1883743241.html

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в мире, украина, нато, россия, джейк салливан, дмитрий песков, киев