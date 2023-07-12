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В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию - РИА Новости, 12.07.2023
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12:32 12.07.2023 (обновлено: 12:53 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nato-1883703372.html
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию - РИА Новости, 12.07.2023
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию
НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:32
2023-07-12T12:53
нато
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков заявил, что взаимодействие России и Китая никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, "несмотря на то, что речь идет все-таки об альянсах агрессивных по своей сути"."Это (НАТО - ред.) не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию. Но тем не менее никогда российско-китайские отношения не были направлены против кого бы то ни было", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230712/nato-1883661755.html
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нато, безопасность, россия, дмитрий песков
НАТО, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию

Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Ранее лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков заявил, что взаимодействие России и Китая никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, "несмотря на то, что речь идет все-таки об альянсах агрессивных по своей сути".
"Это (НАТО - ред.) не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию. Но тем не менее никогда российско-китайские отношения не были направлены против кого бы то ни было", - сказал Песков.
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Расширение НАТО ухудшает динамику безопасности в мире, пишут СМИ
Вчера, 08:34
 
НАТОБезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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