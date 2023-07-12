https://ria.ru/20230712/nato-1883703372.html
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию - РИА Новости, 12.07.2023
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию
НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:32
2023-07-12T12:32
2023-07-12T12:53
нато
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков заявил, что взаимодействие России и Китая никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, "несмотря на то, что речь идет все-таки об альянсах агрессивных по своей сути"."Это (НАТО - ред.) не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию. Но тем не менее никогда российско-китайские отношения не были направлены против кого бы то ни было", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230712/nato-1883661755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, безопасность, россия, дмитрий песков
НАТО, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали НАТО альянсом, несущим нестабильность и агрессию
Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию