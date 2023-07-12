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ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 12.07.2023 (обновлено: 14:13 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nastuplenie-1883725519.html
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:08
2023-07-12T14:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России."В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях", - сообщили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях

Минобороны: украинские войска продолжили попытки наступления на трех направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России.
"В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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