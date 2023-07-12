https://ria.ru/20230712/nastuplenie-1883725519.html
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:08
2023-07-12T14:08
2023-07-12T14:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России."В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях", - сообщили в Минобороны.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Минобороны: украинские войска продолжили попытки наступления на трех направлениях