https://ria.ru/20230712/nastuplenie-1883725519.html

ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях

ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 12.07.2023

ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях

Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:08

2023-07-12T14:08

2023-07-12T14:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжили попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в среду в Минобороны России."В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях", - сообщили в Минобороны.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины