https://ria.ru/20230712/nalivayki-1883783256.html
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек" - РИА Новости, 12.07.2023
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"
Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:11
2023-07-12T16:11
2023-07-12T16:11
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:140:2089:1315_1920x0_80_0_0_1116729102728e1d4f6498d8fed2761b.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Тема "наливаек", мы к ней вернёмся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер ГД отметил, что обязательно нужно, чтобы был контроль там, где есть вред здоровью граждан, детей. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня выкладка электронных сигарет в торговых точках не отслеживается, несмотря на норму федерального закона о запрете выкладок.
https://ria.ru/20230529/vape-1874935194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_d1638dd6dbf2ce0aa89e5cf9547abbae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"
Спикер Госдумы Володин призвал принять поправки в закон о продаже электронных сигарет
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Тема "наливаек", мы к ней вернёмся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Спикер ГД отметил, что обязательно нужно, чтобы был контроль там, где есть вред здоровью граждан, детей. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня выкладка электронных сигарет в торговых точках не отслеживается, несмотря на норму федерального закона о запрете выкладок.
В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа