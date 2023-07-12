https://ria.ru/20230712/nalivayki-1883783256.html

Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"

Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек" - РИА Новости, 12.07.2023

Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"

Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:11

2023-07-12T16:11

2023-07-12T16:11

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Тема "наливаек", мы к ней вернёмся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер ГД отметил, что обязательно нужно, чтобы был контроль там, где есть вред здоровью граждан, детей. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня выкладка электронных сигарет в торговых точках не отслеживается, несмотря на норму федерального закона о запрете выкладок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия