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Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек" - РИА Новости, 12.07.2023
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16:11 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nalivayki-1883783256.html
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек" - РИА Новости, 12.07.2023
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"
Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:11
2023-07-12T16:11
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Тема "наливаек", мы к ней вернёмся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер ГД отметил, что обязательно нужно, чтобы был контроль там, где есть вред здоровью граждан, детей. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня выкладка электронных сигарет в торговых точках не отслеживается, несмотря на норму федерального закона о запрете выкладок.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"

Спикер Госдумы Володин призвал принять поправки в закон о продаже электронных сигарет

© iStock.com / Yaroslav LitunЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / Yaroslav Litun
Электронная сигарета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Меры, которые действуют сейчас в отношении ограничения продажи алкоголя, недостаточны, необходимо принимать поправки в части "наливаек", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Тема "наливаек", мы к ней вернёмся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Спикер ГД отметил, что обязательно нужно, чтобы был контроль там, где есть вред здоровью граждан, детей. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня выкладка электронных сигарет в торговых точках не отслеживается, несмотря на норму федерального закона о запрете выкладок.
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