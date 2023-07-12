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Звание Героя России впервые присвоено казаку-добровольцу
Звание Героя России впервые присвоено казаку-добровольцу - РИА Новости, 12.07.2023
Звание Героя России впервые присвоено казаку-добровольцу
Олегу Ликонцеву – командиру добровольческого казачьего отряда "Сибирь" в составе казачьей бригады "Терек" – присвоено звание Героя Российской Федерации. Впервые РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:30
2023-07-12T16:30
2023-07-12T16:30
российское казачество
российское казачество
россия
юрий чайка
дмитрий миронов
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Олегу Ликонцеву – командиру добровольческого казачьего отряда "Сибирь" в составе казачьей бригады "Терек" – присвоено звание Героя Российской Федерации. Впервые доброволец из числа казаков получает подобную награду, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.О решении удостоить бойца высокой награды стало известно из поздравления помощника президента России, председателя совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова."И конечно, глубокого уважения заслуживает подвиг всех без исключения казаков в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Проявляя храбрость и доблесть на полях сражений, казаки приумножают славу предков. В этой высокой награде глава государства отметил достойный вклад российского казачества в специальную военную операцию", – говорится, в частности, в поздравлении.Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов в телеграм-канале также напомнил историю формирования бригады "Терек". По его словам, год назад по инициативе полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки был образован казачий батальон "Терек", позже преобразованный в бригаду, в которую сегодня входят батальоны "Терек", "Скиф", "Сибирь", "Енисей"."Казачий батальон "Сибирь", состоящий из терских, сибирских, енисейских и балтийских казаков, стоял на боевых позициях под Артемовском. Против казаков шли силы противника, превосходящие по численности. Шли танки, спецназ и артиллерия. Погибло в бою 15 казаков, 10 пропали без вести, 67 получили ранения. Подвиг казаков – это пример коллективного героизма. Они не только не оставили позиции, но еще и захватили позиции противника! Они крепко держались за свою землю! Награда командира батальона "Сибирь" – это высокая честь для всех нас", – подчеркнул атаман.
https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, россия, юрий чайка, дмитрий миронов
Российское казачество, Российское казачество, Россия, Юрий Чайка, Дмитрий Миронов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Олегу Ликонцеву – командиру добровольческого казачьего отряда "Сибирь" в составе казачьей бригады "Терек" – присвоено звание Героя Российской Федерации. Впервые доброволец из числа казаков получает подобную награду, сообщили
в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
О решении удостоить бойца высокой награды стало известно из поздравления помощника президента России, председателя совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.
"И конечно, глубокого уважения заслуживает подвиг всех без исключения казаков в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Проявляя храбрость и доблесть на полях сражений, казаки приумножают славу предков. В этой высокой награде глава государства отметил достойный вклад российского казачества в специальную военную операцию", – говорится, в частности, в поздравлении.
Казаки бригады "Дон" и отряда "Аксай" получили 42 награды на позициях
Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов в телеграм-канале
также напомнил историю формирования бригады "Терек". По его словам, год назад по инициативе полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки был образован казачий батальон "Терек", позже преобразованный в бригаду, в которую сегодня входят батальоны "Терек", "Скиф", "Сибирь", "Енисей".
"Казачий батальон "Сибирь", состоящий из терских, сибирских, енисейских и балтийских казаков, стоял на боевых позициях под Артемовском. Против казаков шли силы противника, превосходящие по численности. Шли танки, спецназ и артиллерия. Погибло в бою 15 казаков, 10 пропали без вести, 67 получили ранения. Подвиг казаков – это пример коллективного героизма. Они не только не оставили позиции, но еще и захватили позиции противника! Они крепко держались за свою землю! Награда командира батальона "Сибирь" – это высокая честь для всех нас", – подчеркнул атаман.