https://ria.ru/20230712/murashko-1883704305.html
Путин в среду встретится с главой Минздрава Мурашко
Путин в среду встретится с главой Минздрава Мурашко - РИА Новости, 12.07.2023
Путин в среду встретится с главой Минздрава Мурашко
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:33
2023-07-12T12:33
2023-07-12T12:51
здоровье - общество
владимир путин
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин будет сегодня рассматривать вопросы, связанные с здравоохранением в нашей стране. У него сегодня запланирована беседа с министром (здравоохранения РФ Михаилом) Мурашко", - сказал Песков журналистам.По его словам, ожидается серьезный разговор, он будет открытым для СМИ.В ответ на вопрос о потенциальном обсуждении в ходе встречи Путина и Мурашко законопроекта о запрете смены пола в России, пресс-секретарь президента РФ заявил, что на встрече будет проходить рассмотрение более важных вопросов широкого спектра."Насколько мне известно, вообще, что речь пойдет о здравоохранении и о гораздо более важной области для населения нашей страны, поэтому эту тему я не знаю… Но здесь, конечно, будет обсуждение о гораздо боле широком и важном контексте", - отметил Песков.Законопроект о запрете смены пола Государственная Дума рассмотрит во втором чтении 13 июля. Согласно законопроекту "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".
https://ria.ru/20230612/putin-1877653434.html
https://ria.ru/20230329/zhizn-1861561629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Россия
Путин в среду встретится с главой Минздрава Мурашко
Президент Путин в среду встретится с главой Минздрава Михаилом Мурашко
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин будет сегодня рассматривать вопросы, связанные с здравоохранением в нашей стране. У него сегодня запланирована беседа с министром (здравоохранения РФ Михаилом) Мурашко", - сказал Песков журналистам.
По его словам, ожидается серьезный разговор, он будет открытым для СМИ.
В ответ на вопрос о потенциальном обсуждении в ходе встречи Путина и Мурашко законопроекта о запрете смены пола в России, пресс-секретарь президента РФ заявил, что на встрече будет проходить рассмотрение более важных вопросов широкого спектра.
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"Насколько мне известно, вообще, что речь пойдет о здравоохранении и о гораздо более важной области для населения нашей страны, поэтому эту тему я не знаю… Но здесь, конечно, будет обсуждение о гораздо боле широком и важном контексте", - отметил Песков.
Законопроект о запрете смены пола Государственная Дума рассмотрит во втором чтении 13 июля. Согласно законопроекту "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".
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