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Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов - РИА Новости, 12.07.2023
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14:16 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/moskva-1883590842.html
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов - РИА Новости, 12.07.2023
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов
Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:16
2023-07-12T14:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов в рамках городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 гектаров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, свыше 145 гектаров выделено для строительства метрополитена, дорог, пересадочных узлов, а также инженерных сетей. Под жилье (в том числе, по программе реновации) выделено 65 гектаров, под школы, детские сады и спорткомплекс – почти 40 гектаров. Также участки выделялись для возведения административных зданий.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов в рамках городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 гектаров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч
11 июля, 14:15
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, свыше 145 гектаров выделено для строительства метрополитена, дорог, пересадочных узлов, а также инженерных сетей. Под жилье (в том числе, по программе реновации) выделено 65 гектаров, под школы, детские сады и спорткомплекс – почти 40 гектаров. Также участки выделялись для возведения административных зданий.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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