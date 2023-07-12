https://ria.ru/20230712/moskva-1883590842.html

Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов

Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов - РИА Новости, 12.07.2023

Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов

Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:16

2023-07-12T14:16

2023-07-12T14:16

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов в рамках городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 гектаров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, свыше 145 гектаров выделено для строительства метрополитена, дорог, пересадочных узлов, а также инженерных сетей. Под жилье (в том числе, по программе реновации) выделено 65 гектаров, под школы, детские сады и спорткомплекс – почти 40 гектаров. Также участки выделялись для возведения административных зданий.

https://ria.ru/20230711/predprinimateli-1883365630.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)