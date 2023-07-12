https://ria.ru/20230712/moskva-1883590842.html
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов - РИА Новости, 12.07.2023
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов
Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:16
2023-07-12T14:16
2023-07-12T14:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичные власти в первом полугодии предоставили застройщикам более 250 гектаров земли для реализации городского заказа, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов в рамках городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 гектаров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, свыше 145 гектаров выделено для строительства метрополитена, дорог, пересадочных узлов, а также инженерных сетей. Под жилье (в том числе, по программе реновации) выделено 65 гектаров, под школы, детские сады и спорткомплекс – почти 40 гектаров. Также участки выделялись для возведения административных зданий.
https://ria.ru/20230711/predprinimateli-1883365630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)