https://ria.ru/20230712/molnii-1883597217.html

Беспощадный разряд. Названы приметы самых убийственных молний

Беспощадный разряд. Названы приметы самых убийственных молний - РИА Новости, 12.07.2023

Беспощадный разряд. Названы приметы самых убийственных молний

В России грозовой сезон длится с мая по сентябрь, пик — в июле. И уже есть первые жертвы. Согласно мировой статистике, каждый год удары молний уносят тысячи... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

2023-07-12T15:49

наука

физика

молнии

электричество

климат

глобальное потепление

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России грозовой сезон длится с мая по сентябрь, пик — в июле. И уже есть первые жертвы. Согласно мировой статистике, каждый год удары молний уносят тысячи жизней. Ученые предупреждают: вместе с температурой на планете увеличивается и число опасных атмосферных явлений.Статистика улучшиласьВ начале лета в Адыгее погибла туристка. Группа вышла в горы 10 июня, а на следующий день, когда люди оказались на перевале, погода испортилась, началась гроза. Один из разрядов убил девушку.В конце июня на складе в Краснодаре молния ударила мужчине прямо в голову. Камеры записали момент его гибели — эта видеозапись облетела интернет.Спустя несколько дней, 3 июля, в Воронежской области пострадали сразу четверо — гроза застала их в поле у родника. Как сообщает местный центр медицины катастроф, от разряда молнии одна женщина скончалась, другую госпитализировали с ожогами, двое детей попали в больницу в тяжелом состоянии.Эти примеры показывают, насколько опасными и непредсказуемыми бывают молнии. Мощный искровой электрический разряд зарождается в кучево-дождевом облаке, как правило, во время грозы с ливнем, сильными порывами ветра и громовыми раскатами. Удары молний выводят из строя электрооборудование и средства связи, служат причиной простоя производств и потери данных, пожаров в лесах и населенных пунктах, а также — прямо или опосредованно — гибели людей.Статистика сильно разнится от страны к стране. Максимальное количество смертельных случаев — в тропическом и субтропическом поясах, где плотность молний на квадратный километр самая высокая. В США от грозовых разрядов погибает больше людей, чем от всех стихийных бедствий, за исключением разве что наводнений.Недаром Всемирная метеорологическая организация включила это явление в список атмосферных катастроф с самыми высокими показателями смертности — наряду с циклонами, смерчами, градом. В 1975 году в Зимбабве разряд, попавший в хижину, убил более 20 местных жителей. Печальный рекорд зафиксировали 2 ноября 1994-го в городе Дронка в Египте: от удара молнии загорелось хранилище горючего, погибли 469 человек. Вместе с тем в последние сто лет число жертв снижалось. Ученые из Малайзии и США приводят статистику для развитых стран: если в середине XIX века от удара молнии погибали примерно девять человек на миллион, то к концу столетия — три-четыре, а в 1990-е — менее одного. Метеоролог Рональд Холл связал это с перемещением населения из деревень в города — как известно, грозовой разряд чаще всего поражает на открытой местности, во время рыбной ловли, работы в поле или на пастбищах. Ситуацию улучшили строительство больших защищенных зданий, совершенствование прогнозов погоды и службы оповещений, обучение правилам безопасности при грозе, прогресс в медицине и развитие связи. Какие молнии самые опасные и как выжитьНесмотря на активные исследования, однозначной модели формирования молний до сих пор нет. Сейчас в целом общепринята стримерная теория электрического пробоя газов. Стримеры — это тускло светящиеся тонкие каналы, ветвящиеся внутри облака. При взаимодействии они могут собираться в единый ствол — лидер, по которому движется резко нарастающий разряд. Плазма в лидере разогревается до нескольких тысяч градусов. Благодаря этому разряд проходит гигантские расстояния между грозовым облаком и земной поверхностью.Молния обычно ударяет в возвышение, нередко точкой притяжения служит человек. В научной литературе описано несколько механизмов поражения. Самый известный — прямой удар атмосферным электричеством на открытой местности. Бытует мнение, что он всегда смертелен, хотя подтверждений тому нет. Другой вариант — опосредованный контакт через токопроводящие объекты, например, инженерные коммуникации или металлический забор. Зафиксированы травмы при разговоре по стационарному телефону. По оценкам, контактный удар — причина почти 25 процентов летальных случаев.Еще 30 процентов приходится на "боковую вспышку", когда разряд отскакивает от первоначальной цели и попадает на расположенные рядом, например, на прячущегося под деревом человека или группу людей. Самый губительный — "шаговый разряд", или "земляной ток": молния ударяет в землю, и электричество, проходя по ней, поражает человека, даже если тот находится далеко. Примерно 10-15 процентов людей гибнет от поражения восходящим стримером, когда разряд идет по лидеру снизу вверх и стоящий на пути человек становится каналом передачи тока. Сильные травмы вплоть до гибели может нанести ударная волна, распространяющаяся от молнии в результате резкого нагрева плазмы до 30 тысяч градусов.МЧС советует следить за прогнозом погоды, чтобы гроза не застала на открытом пространстве. И обращать внимание на признаки приближения фронта: высокую влажность воздуха, низко летающих птиц и насекомых, падение атмосферного давления, облачность с утра, духоту, раскаты грома.От грозы лучше укрыться в помещении или машине, нельзя прятаться под деревьями, особенно — под дубами. Если непогода застала в открытом месте, надо найти углубление и сесть там, подобрав ноги. От металлических предметов необходимо избавиться, украшения— снять. Не следует держаться группой. Нужно уйти подальше от водоема, а также — от костра и ЛЭП.Чем жарче, тем ярчеВ 1992-м специалист по грозовой физике Эрл Уильямс из Массачусетского технологического университета опубликовал в Science статью, где связал количество молний с глобальным потеплением. Для этого надо рассматривать поверхность и атмосферу как глобальный конденсатор, где срабатывает механизм конвекции — перемешивания приземного воздуха. Чем выше нагрев поверхности, тем сильнее конвекция и тем мощнее штормы и грозы (которые, по сути, преобразуют механическую энергию движения атмосферных масс в электрическую). Также в формировании разряда играют роль заряженные крупинки льда в облаках.По расчетам Уильямса, при повышении среднегодовой температуры на один градус молниевая активность удваивается. Позже эти оценки не раз уточняли. Так, для США прогнозируют рост на 12 процентов.Недавно ученые из Австрии подсчитали, что число молний в восточных Альпах с 1980 по 2019 год удвоилось. Особенно заметны изменения в высокогорьях: сезон молний начинается теперь на месяц раньше, его пик гораздо интенсивнее, максимум активности приходится на вторую половину дня. А вот согласно модели ученых из Великобритании, почти на всей территории Европы молниевая активность в будущем снизится — за исключением высоких плато, юга северных стран, Британских островов и части Атлантики к западу. Это повысит вероятность лесных пожаров в горах и на севере. Зимой в большей опасности окажутся ветряные электростанции на берегу Северного и Балтийского морей. По мнению авторов работы, эти новые данные дают повод пересмотреть риски для людей и окружающей среды.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

физика, молнии, электричество, климат, глобальное потепление