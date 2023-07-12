https://ria.ru/20230712/moldaviya-1883725207.html
Коммунисты и социалисты Молдавии инициируют вотум недоверия правительству
Коммунисты и социалисты Молдавии инициируют вотум недоверия правительству - РИА Новости, 12.07.2023
Коммунисты и социалисты Молдавии инициируют вотум недоверия правительству
Блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил в среду на брифинге исполнительный секретарь... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:07
2023-07-12T14:07
2023-07-12T14:10
молдавия
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россия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил в среду на брифинге исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча. "Сегодня сообщаем, что мы инициируем вотум недоверия правительства, он будет зарегистрирован блоком коммунистов и социалистов с привлечением внепарламентских партий, гражданского общества, а также представителей местных властей, которых бросили самостоятельно бороться с проблемами и лишили поддержки Кишинева", - заявил Батрынча на брифинге, комментируя два года правления партии "Действие и солидарность". По его словам, граждане Молдавии поддержат отставку правительства и будут бороться за этот процесс. "Отставка правительства - кратчайший путь к досрочным выборам, это единственный шанс перезагрузить правительство и привести к власти профессионалов", - добавил Батрынча. Правительство премьера Речана было утверждено 16 февраля. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230711/moldavia-1883592102.html
https://ria.ru/20230711/moldaviya-1883570737.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, россия, дорин речан
Молдавия, В мире, Россия, Дорин Речан
Коммунисты и социалисты Молдавии инициируют вотум недоверия правительству
Блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству Речана
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии инициирует вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, заявил в среду на брифинге исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.
"Сегодня сообщаем, что мы инициируем вотум недоверия правительства, он будет зарегистрирован блоком коммунистов и социалистов с привлечением внепарламентских партий, гражданского общества, а также представителей местных властей, которых бросили самостоятельно бороться с проблемами и лишили поддержки Кишинева", - заявил Батрынча на брифинге, комментируя два года правления партии "Действие и солидарность".
Оппозиция Молдавии потребовала провести референдум о политике страны
По его словам, граждане Молдавии поддержат отставку правительства и будут бороться за этот процесс. "Отставка правительства - кратчайший путь к досрочным выборам, это единственный шанс перезагрузить правительство и привести к власти профессионалов", - добавил Батрынча.
Правительство премьера Речана было утверждено 16 февраля.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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