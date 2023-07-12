https://ria.ru/20230712/mitta-1883794322.html
Режиссера Александра Митту выписали из больницы
Режиссера Александра Митту выписали из больницы - РИА Новости, 12.07.2023
Режиссера Александра Митту выписали из больницы
Режиссера Александра Митту выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Евгений. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:48
2023-07-12T16:48
2023-07-12T17:16
культура
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Режиссера Александра Митту выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Евгений."Он дома, хорошо себя чувствует. Все нормально", — сказал он.С 3 июля 90-летний режиссер находился в Боткинской больнице. Уточнялось, что Митта попал в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Затем его перевели в неврологическое отделение. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''.
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александр митта (рабинович), новости культуры, россия, москва
Культура, Александр Митта (Рабинович), Новости культуры, Россия, Москва
Режиссера Александра Митту выписали из больницы
Сын Александра Митты сообщил, что режиссера выписали из больницы