https://ria.ru/20230712/mitta-1883794322.html

Режиссера Александра Митту выписали из больницы

Режиссера Александра Митту выписали из больницы - РИА Новости, 12.07.2023

Режиссера Александра Митту выписали из больницы

Режиссера Александра Митту выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Евгений. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:48

2023-07-12T16:48

2023-07-12T17:16

культура

александр митта (рабинович)

новости культуры

россия

москва

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Режиссера Александра Митту выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Евгений."Он дома, хорошо себя чувствует. Все нормально", — сказал он.С 3 июля 90-летний режиссер находился в Боткинской больнице. Уточнялось, что Митта попал в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Затем его перевели в неврологическое отделение. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''.

https://ria.ru/20230328/mitta-1861138280.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр митта (рабинович), новости культуры, россия, москва