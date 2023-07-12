https://ria.ru/20230712/miny-1883644363.html

Сапер рассказал о принесенных наводнением минах ВСУ

Сапер рассказал о принесенных наводнением минах ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023

Сапер рассказал о принесенных наводнением минах ВСУ

Наводнение, вызванное разрушением Каховской ГЭС, принесло в город Алешки на левобережной части Херсонской области много мин с минных полей на подконтрольном... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T01:45

2023-07-12T01:45

2023-07-12T01:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

россия

разрушение каховской гэс

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 12 июл - РИА Новости. Наводнение, вызванное разрушением Каховской ГЭС, принесло в город Алешки на левобережной части Херсонской области много мин с минных полей на подконтрольном украинским военным правом берегу, рассказал РИА Новости российский сапер танкового полка с позывным "Цент". "С других берегов, из других поселков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача – все найти и обезвредить", – сказал сапер. По его словам, в жилой малоэтажной застройке спускающегося к реке подтопленного района "Поселок" мины находятся повсеместно, а их обнаружение затруднено из-за толстого слоя ила. "Очень много чего намыто илом. Все коттеджи двухэтажные, это видно по тому, как тина шла (по стенам), уходили под воду полностью, под крышу", – сказал сапер. Он отметил, что в городе "местных жителей осталось очень немного", в "Поселке" нет электричества, "все работает только от электрогенераторов – и то только в дневное время". Из-за опасности обстрелов саперам приходится передвигаться по подтопленной части города так, чтобы не привлекать внимание противника. "Все передвижения там – максимально тихо, скрытно и спокойно", – сказал "Цент".

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883626192.html

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херсонская область , происшествия, россия, разрушение каховской гэс