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Журналистку Милашину выписали из больницы - РИА Новости, 12.07.2023
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09:53 12.07.2023 (обновлено: 10:39 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/milashina-1883669495.html
Журналистку Милашину выписали из больницы
Журналистку Милашину выписали из больницы - РИА Новости, 12.07.2023
Журналистку Милашину выписали из больницы
Журналистку Елену Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:53
2023-07-12T10:39
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
происшествия
елена милашина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Журналистку Елену Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.&quot;Выписали раньше. Чувствует лучше. Требовала выписать, чтобы вернуться к работе&quot;, — уточнил он.По словам Венедиктова*, Милашина находится дома под врачебным контролем.Адвоката Александра Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. После инцидента их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете сообщали, что по факту нападения возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.Проверки из-за избиения проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен республики Мансур Солтаев заявил, что злоумышленников пока не установили, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, происшествия, елена милашина
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Происшествия, Елена Милашина
Журналистку Милашину выписали из больницы

Журналистку Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Журналистку Елену Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.
«

"Выписали раньше. Чувствует лучше. Требовала выписать, чтобы вернуться к работе", — уточнил он.

По словам Венедиктова*, Милашина находится дома под врачебным контролем.
Адвоката Александра Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. После инцидента их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете сообщали, что по факту нападения возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Проверки из-за избиения проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен республики Мансур Солтаев заявил, что злоумышленников пока не установили, они передвигались на машине без номерных знаков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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