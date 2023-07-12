https://ria.ru/20230712/milashina-1883669495.html

Журналистку Милашину выписали из больницы

Журналистку Милашину выписали из больницы - РИА Новости, 12.07.2023

Журналистку Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:53

2023-07-12T09:53

2023-07-12T10:39

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

происшествия

елена милашина

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Журналистку Елену Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*."Выписали раньше. Чувствует лучше. Требовала выписать, чтобы вернуться к работе", — уточнил он.По словам Венедиктова*, Милашина находится дома под врачебным контролем.Адвоката Александра Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. После инцидента их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете сообщали, что по факту нападения возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.Проверки из-за избиения проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен республики Мансур Солтаев заявил, что злоумышленников пока не установили, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230705/milashina-1882479236.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, происшествия, елена милашина