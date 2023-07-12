Журналистку Милашину выписали из больницы
Журналистку Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы
© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Журналистку Елену Милашину, избитую неизвестными в Чечне, выписали из больницы, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.
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"Выписали раньше. Чувствует лучше. Требовала выписать, чтобы вернуться к работе", — уточнил он.
По словам Венедиктова*, Милашина находится дома под врачебным контролем.
Адвоката Александра Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. После инцидента их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете сообщали, что по факту нападения возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Проверки из-за избиения проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен республики Мансур Солтаев заявил, что злоумышленников пока не установили, они передвигались на машине без номерных знаков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.