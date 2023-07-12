https://ria.ru/20230712/mi-24-1883726781.html

Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР

Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023

Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР

Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:15

2023-07-12T14:15

2023-07-12T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

ми-24

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за минувшие сутки.

https://ria.ru/20230711/postavki-1883601575.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, ми-24, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр