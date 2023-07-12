https://ria.ru/20230712/mi-24-1883726781.html
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР
Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:15
2023-07-12T14:15
2023-07-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
ми-24
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за минувшие сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР
Минобороны: российские истребители сбили украинский Ми-24 в районе Черевковки в ДНР