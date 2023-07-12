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Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/mi-24-1883726781.html
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 12.07.2023
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР
Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:15
2023-07-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
ми-24
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за минувшие сутки.
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, ми-24, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Ми-24, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские истребители сбили украинский Ми-24 в ДНР

Минобороны: российские истребители сбили украинский Ми-24 в районе Черевковки в ДНР

© РИА НовостиИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости
Истребители Су-35 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за минувшие сутки.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России
11 июля, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииМи-24УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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