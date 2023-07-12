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Жителя Курил госпитализировали после нападения медведя - РИА Новости, 12.07.2023
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07:29 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/medved-1883657082.html
Жителя Курил госпитализировали после нападения медведя
Жителя Курил госпитализировали после нападения медведя - РИА Новости, 12.07.2023
Жителя Курил госпитализировали после нападения медведя
Медведь напал на жителя курильского острова Итуруп, мужчина госпитализирован с рваными ранами, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь агентства лесного и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:29
2023-07-12T07:29
происшествия
итуруп
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Медведь напал на жителя курильского острова Итуруп, мужчина госпитализирован с рваными ранами, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Татьяна Бехтенева. "От нападения хищника в ночь на понедельник пострадал сторож одного из объектов в селе Горячие Ключи на острове Итуруп. Мужчина вышел во двор на лай собаки и увидел, что на нее напал медведь. Сторож попытался отогнать непрошеного гостя, но в результате медведь кинулся на человека. В настоящее время мужчина находится под присмотром врачей Курильской ЦРБ, угрозы его жизни нет", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что охотоведы в течении двух дней дежурили вблизи села, однако медведь больше не появлялся. Ситуация находится на контроле лесничества и полиции.
https://ria.ru/20230710/sobaka-1883292062.html
итуруп
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происшествия, итуруп, сахалинская область
Происшествия, Итуруп, Сахалинская область
Жителя Курил госпитализировали после нападения медведя

Жителя Курил госпитализировали после нападения медведя, угрозы его жизни нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Медведь напал на жителя курильского острова Итуруп, мужчина госпитализирован с рваными ранами, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Татьяна Бехтенева.
"От нападения хищника в ночь на понедельник пострадал сторож одного из объектов в селе Горячие Ключи на острове Итуруп. Мужчина вышел во двор на лай собаки и увидел, что на нее напал медведь. Сторож попытался отогнать непрошеного гостя, но в результате медведь кинулся на человека. В настоящее время мужчина находится под присмотром врачей Курильской ЦРБ, угрозы его жизни нет", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что охотоведы в течении двух дней дежурили вблизи села, однако медведь больше не появлялся. Ситуация находится на контроле лесничества и полиции.
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ПроисшествияИтурупСахалинская область
 
 
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