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Россия ответит на изъятие машин у россиян в Германии, заявила Захарова - РИА Новости, 12.07.2023
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23:16 12.07.2023 (обновлено: 23:17 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/mashiny-1883863226.html
Россия ответит на изъятие машин у россиян в Германии, заявила Захарова
Россия ответит на изъятие машин у россиян в Германии, заявила Захарова - РИА Новости, 12.07.2023
Россия ответит на изъятие машин у россиян в Германии, заявила Захарова
Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:16
2023-07-12T23:17
в мире
германия
мария захарова
евросоюз
европейский совет
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для журнала "Международная жизнь". Она обратила внимание на то, что представители таможенных органов Германии стали изымать у граждан России их частные автомобили с российскими государственными номерами, инкриминируя им нарушение закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на регламент Совета ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине". "Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях есовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. "Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба", - отметила дипломат. Захарова добавила, что Москва считает случившееся "правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности". "Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелегитимных требований антироссийских санкционных "пакетов" Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии", - заключила она. В Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. На брифинге кабмина ФРГ представитель минфина страны на вопрос об аресте авто указывал на юридически обязательный для исполнения регламент и порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путем добиваться справедливости.
https://ria.ru/20230710/frg-1883371751.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878013869.html
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в мире, германия, мария захарова, евросоюз, европейский совет
В мире, Германия, Мария Захарова, Евросоюз, Европейский совет
Россия ответит на изъятие машин у россиян в Германии, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия ответит на изъятие частных машин у россиян в Германии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для журнала "Международная жизнь".
Она обратила внимание на то, что представители таможенных органов Германии стали изымать у граждан России их частные автомобили с российскими государственными номерами, инкриминируя им нарушение закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на регламент Совета ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине".
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"Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях есовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. "Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба", - отметила дипломат.
Захарова добавила, что Москва считает случившееся "правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности". "Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелегитимных требований антироссийских санкционных "пакетов" Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии", - заключила она.
В Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. На брифинге кабмина ФРГ представитель минфина страны на вопрос об аресте авто указывал на юридически обязательный для исполнения регламент и порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путем добиваться справедливости.
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