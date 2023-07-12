Россия ответит на изъятие машин у россиян в Германии, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Россия ответит на изъятие частных машин у россиян в Германии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для журнала "Международная жизнь".
Она обратила внимание на то, что представители таможенных органов Германии стали изымать у граждан России их частные автомобили с российскими государственными номерами, инкриминируя им нарушение закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на регламент Совета ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине".
"Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях есовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. "Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба", - отметила дипломат.
Захарова добавила, что Москва считает случившееся "правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности". "Предпринимаемые властями ФРГ шаги, выходящие даже за рамки абсолютно нелегитимных требований антироссийских санкционных "пакетов" Евросоюза, являются прямым следствием повсеместно насаждаемой есовским Брюсселем русофобии", - заключила она.
В Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024. На брифинге кабмина ФРГ представитель минфина страны на вопрос об аресте авто указывал на юридически обязательный для исполнения регламент и порекомендовал в случае незаконного ареста автомобилей обратиться в прокуратуру и судебным путем добиваться справедливости.