https://ria.ru/20230712/luna-1883657654.html
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году - РИА Новости, 12.07.2023
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:46
2023-07-12T07:46
2023-07-12T07:46
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь. "Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний", - заявил Чжан Хайлянь, слова которого приводит издание "Чжунго жибао". Он указал, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя. Чжан Хайлянь сообщил, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход. Ранее академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5". Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после - на орбиту Луны. Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.
https://ria.ru/20230701/luna-1881595031.html
https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html
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космос - риа наука, луна, китай, земля
Космос - РИА Наука, Луна, Китай, Земля
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
Главный инженер Хайлянь: Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь.
«
"Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний", - заявил Чжан Хайлянь, слова которого приводит издание "Чжунго жибао".
Он указал, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя.
Чжан Хайлянь сообщил, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход.
Ранее академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5".
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Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после - на орбиту Луны.
Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.
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