Рейтинг@Mail.ru
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/luna-1883657654.html
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году - РИА Новости, 12.07.2023
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:46
2023-07-12T07:46
космос - риа наука
луна
китай
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836712961_0:131:3013:1826_1920x0_80_0_0_6b3b6bab94d6802ab3a5c96d46387ab3.jpg
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь. "Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний", - заявил Чжан Хайлянь, слова которого приводит издание "Чжунго жибао". Он указал, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя. Чжан Хайлянь сообщил, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход. Ранее академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5". Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после - на орбиту Луны. Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.
https://ria.ru/20230701/luna-1881595031.html
https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html
луна
китай
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836712961_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_a0d10601b1b464d9920afa4c8dbbf495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, луна, китай, земля
Космос - РИА Наука, Луна, Китай, Земля
Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году

Главный инженер Хайлянь: Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году

© AP Photo / CNSРакета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / CNS
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь.
«
"Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний", - заявил Чжан Хайлянь, слова которого приводит издание "Чжунго жибао".
Он указал, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя.
Чжан Хайлянь сообщил, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход.
Ранее академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5".
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне, пишут СМИ
1 июля, 02:25
Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после - на орбиту Луны.
Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.
Здание вертикальной сборки НАСА
Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне
28 апреля, 00:45
 
Космос - РИА НаукаЛунаКитайЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала