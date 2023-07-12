https://ria.ru/20230712/litsemery-1883642375.html

"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине

"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине - РИА Новости, 12.07.2023

"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине

США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T01:06

2023-07-12T01:06

2023-07-12T01:06

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сша

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пентагон

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom."Я полагаю, что это ошибка. Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть", — заявил он.Американский офицер также поставил под сомнение эффективность таких снарядов. По его словам, они приносят больше вреда, чем пользы и могут нанести вред гражданскому населению."Не думаю, что это принесет хоть какую-то пользу украинцам", — резюмировал полковник.На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, пентагон