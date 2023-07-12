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"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине - РИА Новости, 12.07.2023
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:06
2023-07-12T01:06
2023-07-12T01:06
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom."Я полагаю, что это ошибка. Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть", — заявил он.Американский офицер также поставил под сомнение эффективность таких снарядов. По его словам, они приносят больше вреда, чем пользы и могут нанести вред гражданскому населению."Не думаю, что это принесет хоть какую-то пользу украинцам", — резюмировал полковник.На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, пентагон
В мире, США, Украина, Пентагон
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал отправку Украине кассетных боеприпасов ошибкой