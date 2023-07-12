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"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине - РИА Новости, 12.07.2023
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01:06 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/litsemery-1883642375.html
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине - РИА Новости, 12.07.2023
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:06
2023-07-12T01:06
в мире
сша
украина
пентагон
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom."Я полагаю, что это ошибка. Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть", — заявил он.Американский офицер также поставил под сомнение эффективность таких снарядов. По его словам, они приносят больше вреда, чем пользы и могут нанести вред гражданскому населению."Не думаю, что это принесет хоть какую-то пользу украинцам", — резюмировал полковник.На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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в мире, сша, украина, пентагон
В мире, США, Украина, Пентагон
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал отправку Украине кассетных боеприпасов ошибкой

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США совершают большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.
«
"Я полагаю, что это ошибка. Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть", — заявил он.
Американский офицер также поставил под сомнение эффективность таких снарядов. По его словам, они приносят больше вреда, чем пользы и могут нанести вред гражданскому населению.
"Не думаю, что это принесет хоть какую-то пользу украинцам", — резюмировал полковник.
На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб
11 июля, 21:44
 
В миреСШАУкраинаПентагон
 
 
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