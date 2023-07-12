https://ria.ru/20230712/leopard-1883749976.html

СМИ: украинские "Леопарды" будут ремонтировать в ФРГ и, возможно, Литве

СМИ: украинские "Леопарды" будут ремонтировать в ФРГ и, возможно, Литве - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: украинские "Леопарды" будут ремонтировать в ФРГ и, возможно, Литве

Переданные Украине танки Leopard 2 будут ремонтироваться в Германии и, возможно, в Литве, а не в Польше, как планировалось ранее, сообщил в среду телеканал NTV... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:01

2023-07-12T15:01

2023-07-12T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

нато

вооруженные силы украины

leopard 2

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Переданные Украине танки Leopard 2 будут ремонтироваться в Германии и, возможно, в Литве, а не в Польше, как планировалось ранее, сообщил в среду телеканал NTV со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Германии. Ранее в среду издание Handelsblatt писало, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard из-за завышенных ожиданий польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. "Из-за спора по поводу ремонта переданных Украине основных боевых танков Leopard 2 в Польше федеральное министерство обороны меняет прежние планы. Боевые машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 должны теперь ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве, сообщил пресс-секретарь (германского минобороны на саммите НАТО) в Вильнюсе", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь военного ведомства Германии также добавил, что Польша и Германия хотят координировать усилия по ремонту танков Leopard 2. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч.

https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, нато, вооруженные силы украины, leopard 2, ситуация в днр и лнр