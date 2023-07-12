https://ria.ru/20230712/lenoblast-1883814568.html

Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти

Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти - РИА Новости, 12.07.2023

Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти

В столице Ленинградского области Гатчине торжественно открылось третье в регионе отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для помощи участникам... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:17

2023-07-12T18:17

2023-07-12T18:17

ленинградская область

гатчина

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. В столице Ленинградского области Гатчине торжественно открылось третье в регионе отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, торжественное открытие прошло под песню "Обереги", ставшую гимном специальной военной операции в исполнении певицы Афины. Структура учреждения состоит из отделения первичного приема граждан с детской зоной, кабинета психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, юридической службы, медико-социальной экспертизы, отделения общественных проектов, пункта проката технических средств реабилитации, библиотеки, помещения для профессионального обучения и переподготовки участников СВО, помещения для административно-управленческого персонала филиала фонда. "Очень важно, чтобы помощь была утверждена на государственном уровне. И такое решение принял наш президент Владимир Путин — был создан фонд "Защитники Отечества". Это фонд, который помогает и будет помогать после нашей победы семьям военнослужащих — ветеранов спецоперации. Наша задача, как региональных властей, — сделать так, чтобы каждый военнослужащий знал, что о нем заботятся, чтобы он знал, что о его семье заботятся, и они получают от нас поддержку", — привели в пресс-службе слова главы региона Александра Дрозденко с церемонии открытия. Как уточнили в пресс-службе, в отделении организованы удаленные рабочие места специалистов Центра занятости населения Ленинградской области, МФЦ и Центра социальной защиты населения. Таким образом филиалы фонда "Защитники Отечества" в Ленобласти теперь работают в Выборге, Всеволожске и Гатчине.

https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html

гатчина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гатчина, александр дрозденко