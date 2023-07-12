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Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти - РИА Новости, 12.07.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:17 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/lenoblast-1883814568.html
Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти
Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти - РИА Новости, 12.07.2023
Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти
В столице Ленинградского области Гатчине торжественно открылось третье в регионе отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для помощи участникам... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:17
2023-07-12T18:17
ленинградская область
гатчина
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. В столице Ленинградского области Гатчине торжественно открылось третье в регионе отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, торжественное открытие прошло под песню "Обереги", ставшую гимном специальной военной операции в исполнении певицы Афины. Структура учреждения состоит из отделения первичного приема граждан с детской зоной, кабинета психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, юридической службы, медико-социальной экспертизы, отделения общественных проектов, пункта проката технических средств реабилитации, библиотеки, помещения для профессионального обучения и переподготовки участников СВО, помещения для административно-управленческого персонала филиала фонда. "Очень важно, чтобы помощь была утверждена на государственном уровне. И такое решение принял наш президент Владимир Путин — был создан фонд "Защитники Отечества". Это фонд, который помогает и будет помогать после нашей победы семьям военнослужащих — ветеранов спецоперации. Наша задача, как региональных властей, — сделать так, чтобы каждый военнослужащий знал, что о нем заботятся, чтобы он знал, что о его семье заботятся, и они получают от нас поддержку", — привели в пресс-службе слова главы региона Александра Дрозденко с церемонии открытия. Как уточнили в пресс-службе, в отделении организованы удаленные рабочие места специалистов Центра занятости населения Ленинградской области, МФЦ и Центра социальной защиты населения. Таким образом филиалы фонда "Защитники Отечества" в Ленобласти теперь работают в Выборге, Всеволожске и Гатчине.
https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html
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гатчина, александр дрозденко
Ленинградская область , Гатчина, Александр Дрозденко

Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти

© Правительство Ленинградской областиТретье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти
Третье отделение госфонда Защитники Отечества открылось в Ленобласти
© Правительство Ленинградской области
Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. В столице Ленинградского области Гатчине торжественно открылось третье в регионе отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, торжественное открытие прошло под песню "Обереги", ставшую гимном специальной военной операции в исполнении певицы Афины. Структура учреждения состоит из отделения первичного приема граждан с детской зоной, кабинета психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, юридической службы, медико-социальной экспертизы, отделения общественных проектов, пункта проката технических средств реабилитации, библиотеки, помещения для профессионального обучения и переподготовки участников СВО, помещения для административно-управленческого персонала филиала фонда.
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10 июля, 18:18
"Очень важно, чтобы помощь была утверждена на государственном уровне. И такое решение принял наш президент Владимир Путин — был создан фонд "Защитники Отечества". Это фонд, который помогает и будет помогать после нашей победы семьям военнослужащих — ветеранов спецоперации. Наша задача, как региональных властей, — сделать так, чтобы каждый военнослужащий знал, что о нем заботятся, чтобы он знал, что о его семье заботятся, и они получают от нас поддержку", — привели в пресс-службе слова главы региона Александра Дрозденко с церемонии открытия.
Как уточнили в пресс-службе, в отделении организованы удаленные рабочие места специалистов Центра занятости населения Ленинградской области, МФЦ и Центра социальной защиты населения. Таким образом филиалы фонда "Защитники Отечества" в Ленобласти теперь работают в Выборге, Всеволожске и Гатчине.
 
Ленинградская областьГатчинаАлександр Дрозденко
 
 
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