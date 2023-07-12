https://ria.ru/20230712/krym-1883787380.html

Эксперты рассказали, сколько туристов посетят Крым в этом году

Эксперты рассказали, сколько туристов посетят Крым в этом году - РИА Новости, 12.07.2023

Эксперты рассказали, сколько туристов посетят Крым в этом году

Туристический поток в Крым по итогам 2023 года может составить около 4,5-5 миллиона человек, что на 15-20 процентов меньше, чем в прошлом году, говорится в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:25

2023-07-12T15:25

2023-07-12T16:27

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам 2023 года может составить около 4,5-5 миллиона человек, что на 15-20 процентов меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Ранее участники рынка прогнозировали, что турпоток в Крым в этом году будет на 25-30 процентов меньше прошлогоднего. Но нынешняя ситуация со спросом позволяет скорректировать прогноз в лучшую сторону. По итогам года турпоток в Крым будет на 15-20 процентов меньше прошлого года. Если так, то всего Крым примет около 4,5-5 миллионов туристов в 2023 году", – рассказали в АТОР. Там подчеркнули, что такой результат позволит Крыму сохранить статус массового направления, занимающего второе после Сочи место в рейтинге внутрироссийских курортов. Для сравнения, Сочи в прошлом году принял 7,2 миллиона туристов, а Анапа – 3,2 миллиона. Ранее в среду в АТОР сообщили, что туроператоры фиксируют рост продаж туров в Крым: продано почти в три раза больше путевок на июль, чем на июнь.

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новости - туризм, сочи, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии