В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО
Гемпель: Крым не нуждается в признании НАТО, все оценки альянса носят предвзятый характер
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Крым не нуждается в признании НАТО, все оценки альянса по поводу воссоединения полуострова с Россией носят ущербный и предвзятый характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
НАТО призвала Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.
"Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО", - сказал Гемпель.
По его словам, функционерам НАТО невдомек, что в 2014 году была не аннексия, а торжество справедливости, когда крымчане воссоединились с исторической родиной.
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"Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".