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В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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06:38 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/krym-1883654733.html
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО
Крым не нуждается в признании НАТО, все оценки альянса по поводу воссоединения полуострова с Россией носят ущербный и предвзятый характер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:38
2023-07-12T06:38
россия
украина
юрий гемпель
нато
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Крым не нуждается в признании НАТО, все оценки альянса по поводу воссоединения полуострова с Россией носят ущербный и предвзятый характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. НАТО призвала Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма. "Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО", - сказал Гемпель. По его словам, функционерам НАТО невдомек, что в 2014 году была не аннексия, а торжество справедливости, когда крымчане воссоединились с исторической родиной. "Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230712/gosduma-1883654421.html
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россия, украина, юрий гемпель, нато, республика крым, политика
Россия, Украина, Юрий Гемпель, НАТО, Республика Крым, Политика
В Крыму заявили, что не нуждаются в признании НАТО

Гемпель: Крым не нуждается в признании НАТО, все оценки альянса носят предвзятый характер

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Крым не нуждается в признании НАТО, все оценки альянса по поводу воссоединения полуострова с Россией носят ущербный и предвзятый характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
НАТО призвала Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.
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"Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО", - сказал Гемпель.
По его словам, функционерам НАТО невдомек, что в 2014 году была не аннексия, а торжество справедливости, когда крымчане воссоединились с исторической родиной.
«
"Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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