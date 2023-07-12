https://ria.ru/20230712/kriminal-1883558589.html

"Знал, что уйдет от наказания". Кого обвиняют в гибели ребенка под Курском

"Знал, что уйдет от наказания". Кого обвиняют в гибели ребенка под Курском - РИА Новости, 12.07.2023

"Знал, что уйдет от наказания". Кого обвиняют в гибели ребенка под Курском

Трудности с автоэкспертизой или намеренная волокита — в Курской области обсуждают громкое уголовное дело. Девятилетнего мальчика сбили на трассе. Водитель,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:01

происшествия

авто

курск

москва

курская область

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Трудности с автоэкспертизой или намеренная волокита — в Курской области обсуждают громкое уголовное дело. Девятилетнего мальчика сбили на трассе. Водитель, местный бизнесмен, многие месяцы официально числился свидетелем, а не подозреваемым. При этом у обеих сторон немало вопросов к следствию.Мощный ударЛетом прошлого года жительница Железногорска Евгения Титорова, как обычно, отправила сына Максима (имя изменено) в деревню Солдаты к бабушке."Вечером 8 июля мне позвонили родители супруга и сообщили, что ребенка сбила машина и в ближайший час его на скорой должны привезти в приемный покой нашей городской больницы, — вспоминает мать. — А там сказали, что надо ждать санавиацию из Москвы".Борт прилетел лишь утром — из Курска. Транспортировка в столицу оказалась невозможной. Мальчика доставили в местную областную больницу, где сразу сделали трепанацию черепа, после чего поместили в реанимацию. Состояние на время стабилизировалось, но затем стало постепенно ухудшаться."Как потом объяснили медики, даже если бы его сразу отправили в Москву, это вряд ли бы помогло", — говорит Титорова.Первого августа, так и не выйдя из комы, Максим скончался.Нейрохирург из "Склифа"В райотделе полиции сразу после ДТП возбудили уголовное дело по статье 264 части первой УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи выяснили, что за рулем сбившего ребенка автомобиля Audi A4 был Роман Шевцов, гендиректор железногорской управляющей компании.По данным некоторых СМИ, Шевцов — сын криминального авторитета, хочет баллотироваться в депутаты гордумы. Сам Роман в разговоре с РИА Новости эту информацию категорически опроверг.Из материалов уголовного дела следует, что в подростковом возрасте он имел судимость, которая уже погашена. В 2006-м за отказ пройти медосвидетельствование его на полтора года лишили прав.ДТП с мальчиком произошло возле автобусной остановки на въезде в деревню. Водитель остановился и вызвал скорую. "Я был трезв (позже это подтвердила медэкспертиза. — Прим. ред.) и ехал с разрешенной скоростью 60-70 километров час, — уверяет Шевцов. — Когда увидел выбегающего на остановку ребенка, сразу начал тормозить и повернул руль влево, чтобы избежать столкновения".Мать погибшего говорит, что спустя пару дней после происшествия бизнесмен спросил ее о состоянии Максима. Затем пообещал пригласить врачей из Москвы. Родители согласились, однако реальной помощи так и не получили."Когда я разместила информацию о ДТП в соцсетях, Шевцов стал распространять о моем ребенке ложные сведения: якобы у того была задержка в развитии, — рассказывает Титорова. — Да и вообще вел себя так, словно знал, что уйдет от уголовной ответственности".Бизнесмен, в свою очередь, это отрицает. "Почти сразу после аварии я позвонил отцу мальчика, с которым знаком 16 лет, и предложил помощь, — объясняет он. — Также договорился с нейрохирургом из "Склифа", чтобы тот приехал в Курск и осмотрел ребенка. Однако родители отказались, а потом и вовсе перестали брать трубку. Я же до сих пор готов к диалогу".Особое вниманиеПосле гибели Максима статью ужесточили, изменив первую часть на третью: "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". При этом Шевцов долгое время фигурировал в материалах дела как "участник ДТП", то есть не был ни подозреваемым, ни обвиняемым.Осенью прошлого года Евгения поинтересовалась у полицейских, как продвигается расследование. "Ни меня, ни мужа никто об этом не уведомлял, хотя должны были — как потерпевшую сторону, — говорит она. — Именно тогда я и выяснила, что Шевцову до сих пор не предъявили обвинение. Более того, он спокойно продолжает разъезжать по городу и нарушать правила дорожного движения. Причем на том самом автомобиле".В ноябре 2022-го после жалобы Титоровой все материалы из Железногорска передали в Курск — в областное управление МВД. Провели несколько автотехнических экспертиз."От водителя требовалось особое внимание к дорожной ситуации, — пришли к выводу специалисты. — При движении в населенном пункте, приближаясь к остановке общественного транспорта и находясь вблизи жилого сектора, он имел объективную возможность заблаговременно обнаружить возникшую опасность".Эксперты также указали, что при назначении судебной проверки следователь предоставил "исходные данные, не соответствующие всей дорожно-транспортной ситуации".Высокая трава"Факт наезда на пешехода Роман не отрицает, — подчеркивает адвокат Шевцова Алексей Коваленко. — Но с предъявленным обвинением не согласен, поскольку не видел стоявшего на обочине ребенка. А когда тот начал переходить дорогу, экстренное торможение уже не помогло. Дело в том, что вдоль трассы растет довольно высокая трава".По словам защитника, полицейские провели следственный эксперимент: хотели понять, мог ли водитель оценить ситуацию заранее. Но сделали это в начале мая, когда трава не достигла той высоты, которая была в середине лета."Мы подали ходатайство, чтобы провести повторный эксперимент, соответствующий условиям ДТП, но ответа пока не получили, — добавляет Коваленко. — Кроме того, хочу заверить, что искусственно расследование уголовного дела никто не затягивал и на все допросы мой клиент приходил вовремя".Шевцов отмечает, что к следствию у него не меньше вопросов, чем у родителей мальчика."Непонятно почему, но и меня, и очевидцев начали опрашивать лишь спустя пять месяцев после аварии, когда все материалы передали в Курск, — говорит бизнесмен. — Такое чувство, что местные полицейские вообще не занимались расследованием".В итоге обвинение предъявили лишь спустя год после ДТП — в конце июня 2023-го. Сейчас материалы уголовного дела в прокуратуре, а оттуда поступят в суд. Если вину докажут, Шевцову грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211103/dtp-1757416865.html

https://ria.ru/20211028/dtp-1756517057.html

https://ria.ru/20230315/kriminal-1857809112.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, авто, курск, москва, курская область