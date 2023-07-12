https://ria.ru/20230712/korabl-1883710867.html

Новый ракетный корабль "Циклон" пополнил ВМФ России

Новый ракетный корабль "Циклон" пополнил ВМФ России - РИА Новости, 12.07.2023

Новый ракетный корабль "Циклон" пополнил ВМФ России

На керченском Судостроительном заводе имени Бутомы (входит в корпорацию "Ак Барс") прошла торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:02

2023-07-12T13:02

2023-07-12T13:30

безопасность

ренат мистахов

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На керченском Судостроительном заводе имени Бутомы (входит в корпорацию "Ак Барс") прошла торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон", сообщили в Минобороны."Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", — отметили в ведомстве.Согласно флотской традиции, адмирал Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Приказом главкома корабль зачислили в состав Черноморского флота. "Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота", — сказал главком на церемонии. Евменов также отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов и вручил отличившимся заводчанам медали "Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков". В ведомстве напомнили, что для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний. Специалисты 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Минобороны России приступили к разработке ремонтно-технической и сервисной документации для кораблей проекта 22800, позволяющей сократить сроки и стоимость ремонта новых кораблей в будущем. Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что "Циклон" станет первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. "Циклон" стал четвертым в серии. МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач как в составе отрядов и группировок боевых кораблей, так и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".

https://ria.ru/20230711/korabli-1883610608.html

https://ria.ru/20230710/vmf-1883166642.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ренат мистахов