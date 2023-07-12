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Учебный корабль ВМФ России прибыл в Гавану - РИА Новости, 12.07.2023
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00:14 12.07.2023
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Учебный корабль ВМФ России прибыл в Гавану
Учебный корабль ВМФ России прибыл в Гавану - РИА Новости, 12.07.2023
Учебный корабль ВМФ России прибыл в Гавану
Учебный корабль "ВМФ России Перекоп" с курсантами на борту, который находится в дальнем походе, прибыл в Гаванскую бухту, сообщила российская дипмиссия. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:14
2023-07-12T00:14
кронштадт
вмф рф
атлантический океан
карибское море
в мире
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Учебный корабль "ВМФ России Перекоп" с курсантами на борту, который находится в дальнем походе, прибыл в Гаванскую бухту, сообщила российская дипмиссия. "Учебно-боевой корабль "Перекоп" на входе в Гаванскую бухту встретили 21 залпом артиллерийского салюта. "Перекоп" также поприветствовал братский народ Кубы", - говорится в сообщении в блоге дипмиссии в Twitter. Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" начал дальний поход 20 июня с выходом из Кронштадта. Переход через Атлантический океан и Карибское море после прохождения канала Ла-Манш занял 14 дней. Чтобы обеспечить морской практикой курсантов военно-морских вузов, корабль посетит ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.
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кронштадт
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кронштадт, вмф рф, атлантический океан, карибское море, в мире
Кронштадт, ВМФ РФ, Атлантический океан, Карибское море, В мире
Учебный корабль ВМФ России прибыл в Гавану

Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прибыл в Гавану

© Фото : пресс-служба ВМФУчебный корабль ВМФ России "Перекоп"
Учебный корабль ВМФ России Перекоп - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : пресс-служба ВМФ
Учебный корабль ВМФ России "Перекоп". Архивное фото
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Учебный корабль "ВМФ России Перекоп" с курсантами на борту, который находится в дальнем походе, прибыл в Гаванскую бухту, сообщила российская дипмиссия.
«
"Учебно-боевой корабль "Перекоп" на входе в Гаванскую бухту встретили 21 залпом артиллерийского салюта. "Перекоп" также поприветствовал братский народ Кубы", - говорится в сообщении в блоге дипмиссии в Twitter.
Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" начал дальний поход 20 июня с выходом из Кронштадта. Переход через Атлантический океан и Карибское море после прохождения канала Ла-Манш занял 14 дней.
Чтобы обеспечить морской практикой курсантов военно-морских вузов, корабль посетит ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.
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КронштадтВМФ РФАтлантический океанКарибское мореВ мире
 
 
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