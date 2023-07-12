https://ria.ru/20230712/kor-1883822775.html
В Пензе число заразившихся корью выросло до 46
В Пензе число заразившихся корью выросло до 46 - РИА Новости, 12.07.2023
В Пензе число заразившихся корью выросло до 46
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло с 39 до 46 человек, из них на лечении находятся 32 пациента, сообщил... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:31
2023-07-12T18:31
2023-07-12T18:31
здоровье - общество
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пенза
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло с 39 до 46 человек, из них на лечении находятся 32 пациента, сообщил областной минздрав. Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 11 июля число заболевших выросло до 39 человек, из которых 15 находились на лечении в больнице и 10 - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям. "По данным на 12 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района выявлено 46 случаев с подозрением на корь. За прошедшие сутки плюс семь человек. Они все госпитализированы. Итого в стационаре находятся 23 человека, амбулаторно – девять. Состояние оценивается как средней тяжести. Выздоровело 14 человек", - говорится в сообщении. По словам замминистра здравоохранения области Марины Воробьевой, в числе 46 заболевших пятеро взрослых, а остальные - дети. "Ситуация по заболеваемости корью в Средней Елюзани находится на пике первой волны после первых выявленных случаев. Исходя их этиологии вируса, рост будет еще", - цитирует слова Воробьевой ведомство. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться.
https://ria.ru/20230615/kor-1878468731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230527/1874521827.html
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здоровье - общество, россия, пенза, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Пенза, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Пензе число заразившихся корью выросло до 46
В пензенском селе Средняя Елюзань число заразившихся корью за сутки выросло до 46
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло с 39 до 46 человек, из них на лечении находятся 32 пациента, сообщил областной минздрав.
Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 11 июля число заболевших выросло до 39 человек, из которых 15 находились на лечении в больнице и 10 - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям.
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«
"По данным на 12 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района выявлено 46 случаев с подозрением на корь. За прошедшие сутки плюс семь человек. Они все госпитализированы. Итого в стационаре находятся 23 человека, амбулаторно – девять. Состояние оценивается как средней тяжести. Выздоровело 14 человек", - говорится в сообщении.
По словам замминистра здравоохранения области Марины Воробьевой, в числе 46 заболевших пятеро взрослых, а остальные - дети.
«
"Ситуация по заболеваемости корью в Средней Елюзани находится на пике первой волны после первых выявленных случаев. Исходя их этиологии вируса, рост будет еще", - цитирует слова Воробьевой ведомство.
В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России
, территориальные органы Роспотребнадзора
оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться.
Корь: лучше защититься вовремя