https://ria.ru/20230712/kor-1883822775.html

В Пензе число заразившихся корью выросло до 46

В Пензе число заразившихся корью выросло до 46 - РИА Новости, 12.07.2023

В Пензе число заразившихся корью выросло до 46

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло с 39 до 46 человек, из них на лечении находятся 32 пациента, сообщил... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:31

2023-07-12T18:31

2023-07-12T18:31

здоровье - общество

россия

пенза

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло с 39 до 46 человек, из них на лечении находятся 32 пациента, сообщил областной минздрав. Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, а к 11 июля число заболевших выросло до 39 человек, из которых 15 находились на лечении в больнице и 10 - амбулаторно. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. Из-за резкого осложнения эпидемиологической ситуации по кори в области в селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали среди сельчан так называемую подчищающую иммунизацию, а также иммунизацию по эпидемическим показаниям. "По данным на 12 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района выявлено 46 случаев с подозрением на корь. За прошедшие сутки плюс семь человек. Они все госпитализированы. Итого в стационаре находятся 23 человека, амбулаторно – девять. Состояние оценивается как средней тяжести. Выздоровело 14 человек", - говорится в сообщении. По словам замминистра здравоохранения области Марины Воробьевой, в числе 46 заболевших пятеро взрослых, а остальные - дети. "Ситуация по заболеваемости корью в Средней Елюзани находится на пике первой волны после первых выявленных случаев. Исходя их этиологии вируса, рост будет еще", - цитирует слова Воробьевой ведомство. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100% шанс заразиться.

https://ria.ru/20230615/kor-1878468731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230527/1874521827.html

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здоровье - общество, россия, пенза, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)