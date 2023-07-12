https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html

"Это нескончаемый ад". Офицеры ВСУ раскрыли неудобную для Зеленского правду

"Это нескончаемый ад". Офицеры ВСУ раскрыли неудобную для Зеленского правду - РИА Новости, 12.07.2023

"Это нескончаемый ад". Офицеры ВСУ раскрыли неудобную для Зеленского правду

Украинское контрнаступление длится уже больше месяца. Несмотря на заявления Киева, уже можно судить, что оно пошло не по плану. В беседах с западными... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:16

2023-07-12T16:16

2023-07-12T16:16

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

нато

киев

артемовский

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МОСКВА, 12 июл— РИА Новости. Украинское контрнаступление длится уже больше месяца. Несмотря на заявления Киева, уже можно судить, что оно пошло не по плану. В беседах с западными журналистами украинцы признаются, что сильно недооценили российскую армию и одну из главных ее способностей.Преимущество в артиллерииКорреспонденты итальянской газеты Corriere Della Sera на днях побывали на позициях ВСУ под Артемовском и своими глазами увидели, как развивается наступление.Журналисты признают, что оно откровенно буксует. За прошедшие месяцы российская армия здорово укрепила свои оборонительные рубежи, расставила минные поля, провела ротацию воюющих подразделений, подвезла к фронту боеприпасы. Очевидно Киев рассчитывал повторить свое успешное контрнаступление в Харьковской области прошлой осенью и не ожидал столкнуться с организованным сопротивлением."Мы не ждали такой сильной реакции со стороны русских, - признался в разговоре с итальянскими журналистами командир батальона полковник Сергей Яндульский. - Они очень хорошо закрепились, их минные поля огромны. Мы более мотивированы, нас много. Но если мы хотим избежать слишком больших потерь, нам нужны боеприпасы. По крайней мере, в два раза больше, чем у нас есть в настоящее время. В этих условиях каждому наступлению должна предшествовать интенсивная артиллерийская подготовка. Мы медлим лишь потому, что наши арсеналы пусты".Полковник Яндульский признается, что с начала наступления его люди не продвинулись ни на метр. И не получили никаких вооружений, поставленных НАТО - то есть оказались обмануты.Он констатирует, что после мятежа ЧВК "Вагнер" ничего не изменилось – позиции "частников" в Артемовске заняла регулярная армия, по-прежнему превосходящая ВСУ в весе артиллерийского залпа.Тактика малых группУкраинской армии не удалось достичь серьезных успехов и на другом ключевом для наступления направлении – запарожском. Здесь не смогли подобраться даже к первой линии обороны. Местность на этом участке фронта ровная и плоская, как стол. Скрытно выйти на рубеж атаки здесь просто невозможно, даже в темное время суток.Колонны ВСУ своевременно выявляются средствами авиационной разведки и уничтожаются ударами артиллерии. Наступать без превосходства в воздухе и изолирования района боевых действий в таких условиях – очень и очень непросто."У русских, как и у большинства стран, есть то, что называется подготовленной обороной, - заявил в интервью Wall Street Journal бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт. – Она представляет собой серию многоуровневых препятствий, выстроенных таким образом, чтобы украинские войска можно было остановить как можно дальше от позиций русских. Это 20 километров ада. Нет никаких сомнений, что это, вероятно, самые тяжелые бои за пределами городов. Украина в настоящее время пытается найти и использовать слабые места в обороне россиян, но пока что в этом не преуспела".ВСУ уже потеряли на этом направлении множество единиц западной бронетехники. И Киев был вынужден сменить тактику.Вместо наступления крупными бронированными "кулаками", войска теперь действуют небольшими пехотными группами, атакующими российские позиции с разных сторон. Техника держится поодаль и помогает штурмующим частям огнем с закрытых позиций. Но и этот подход к перелому на запорожском направлении не привел.По результатам пяти недель, прошедших с начала украинского наступления, можно с уверенностью утверждать, что западные тактика и стратегия не годятся для украинского театра военных действий. НАТО привыкла полагаться на собственное воздушное и ракетно-артиллерийское превосходство. Ни того, ни другого у ВСУ нет. А без этих ключевых факторов контрнаступ рассыпается, как карточный домик.

https://radiosputnik.ria.ru/20230712/vsu-oruzhie-1883734525.html

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883104091.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883766950.html

харьковская область

киев

артемовский

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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, киев, артемовский