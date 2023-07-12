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"Все кончено". В словах Зеленского о конфликте заметили странность - РИА Новости, 12.07.2023
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04:07 12.07.2023 (обновлено: 10:47 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/konflikt-1883648637.html
"Все кончено". В словах Зеленского о конфликте заметили странность
"Все кончено". В словах Зеленского о конфликте заметили странность - РИА Новости, 12.07.2023
"Все кончено". В словах Зеленского о конфликте заметили странность
Пользователи Twitter осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского о саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:07
2023-07-12T10:47
в мире
вильнюс
россия
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского о саммите НАТО в Вильнюсе."Наша безопасность — главный приоритет, и я благодарен нашим партнерам за их стремление сделать новые шаги. Больше оружия нашим воинам, больше защиты жизни для всей Украины", — написал политик.Однако некоторые пользователи с сомнением отнеслись к словам Зеленского."Обратите внимание, как он говорит о большем количестве оружия для солдат, а не о мире. Он не заинтересован в окончании конфликта. Зеленский хочет постоянного притока денег, чтобы он мог обогатиться, пока умирают невинные украинцы и русские", — высказался Paul A. Szypula."Тебе отказали сегодня. Ты — единственный, кто продолжает настаивать на войне вместо мира, и ты проиграл. Кажется, все, кроме тебя, это понимают", — прокомментировал TiredofTyranny061."Украинцы начнут понимать, что НАТО использует их", — отметил Chris | EndMediaDivide."Сворачивайся, шеф, все кончено. Иди и начни переговоры с Россией, пока у тебя есть страна, во благо твоего народа", — предложил Happy Sandwich."Никакой работы, только попрошайничество", — отреагировал Johnny.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В итоговом коммюнике первого дня встречи члены блока подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе. Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки страны, нацеленный на достижение совместимости ее вооруженных сил со стандартами Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html
https://ria.ru/20230712/konets-1883648427.html
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в мире, вильнюс, россия, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Вильнюс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Все кончено". В словах Зеленского о конфликте заметили странность

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в продвижении конфликта с Россией на саммите НАТО

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского о саммите НАТО в Вильнюсе.
«
"Наша безопасность — главный приоритет, и я благодарен нашим партнерам за их стремление сделать новые шаги. Больше оружия нашим воинам, больше защиты жизни для всей Украины", — написал политик.
Однако некоторые пользователи с сомнением отнеслись к словам Зеленского.
"Обратите внимание, как он говорит о большем количестве оружия для солдат, а не о мире. Он не заинтересован в окончании конфликта. Зеленский хочет постоянного притока денег, чтобы он мог обогатиться, пока умирают невинные украинцы и русские", — высказался Paul A. Szypula.
"Тебе отказали сегодня. Ты — единственный, кто продолжает настаивать на войне вместо мира, и ты проиграл. Кажется, все, кроме тебя, это понимают", — прокомментировал TiredofTyranny061.
"Украинцы начнут понимать, что НАТО использует их", — отметил Chris | EndMediaDivide.
"Сворачивайся, шеф, все кончено. Иди и начни переговоры с Россией, пока у тебя есть страна, во благо твоего народа", — предложил Happy Sandwich.
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"Никакой работы, только попрошайничество", — отреагировал Johnny.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В итоговом коммюнике первого дня встречи члены блока подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе. Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки страны, нацеленный на достижение совместимости ее вооруженных сил со стандартами Североатлантического альянса.
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