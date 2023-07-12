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"Попользовались и бросили": неловкая ситуация с Зеленским попала на фото - РИА Новости, 12.07.2023
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03:47 12.07.2023 (обновлено: 10:44 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/konets-1883648427.html
"Попользовались и бросили": неловкая ситуация с Зеленским попала на фото
"Попользовались и бросили": неловкая ситуация с Зеленским попала на фото - РИА Новости, 12.07.2023
"Попользовались и бросили": неловкая ситуация с Зеленским попала на фото
Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского, одиноко стоящего на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T03:47
2023-07-12T10:44
в мире
вильнюс
литва
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского, одиноко стоящего на саммите НАТО в Вильнюсе.Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком опубликовал на своей странице фотографию со встречи лидеров Североатлантического альянса. Пользователи Сети обратили внимание на расстроенного украинского президента, который стоял совершенно один, пока остальные участники мероприятия разговаривали друг с другом и улыбались."Он выглядит нелепо", — написал один из юзеров."Пора избавиться от паразита", — добавил другой."Они попользовались им и бросили", — отметил третий."Этот парень так одинок", — заметил еще один пользователь."Похоже, близится конец для Зеленского", — заключили участники дискуссии.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230712/yarost-1883646632.html
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в мире, вильнюс, литва, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Вильнюс, Литва, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Попользовались и бросили": неловкая ситуация с Зеленским попала на фото

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского, одиноко стоящего на саммите НАТО в Вильнюсе

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского, одиноко стоящего на саммите НАТО в Вильнюсе.
Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком опубликовал на своей странице фотографию со встречи лидеров Североатлантического альянса. Пользователи Сети обратили внимание на расстроенного украинского президента, который стоял совершенно один, пока остальные участники мероприятия разговаривали друг с другом и улыбались.
"Он выглядит нелепо", — написал один из юзеров.
"Пора избавиться от паразита", — добавил другой.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского
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"Они попользовались им и бросили", — отметил третий.
"Этот парень так одинок", — заметил еще один пользователь.
«
"Похоже, близится конец для Зеленского", — заключили участники дискуссии.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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В миреВильнюсЛитваУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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