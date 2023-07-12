https://ria.ru/20230712/kleveta-1883667839.html

Вице-мэра Новосибирска признали виновным в клевете на депутата Савельева

Вице-мэра Новосибирска признали виновным в клевете на депутата Савельева - РИА Новости, 12.07.2023

Вице-мэра Новосибирска признали виновным в клевете на депутата Савельева

Суд в Новосибирске признал виновным заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева и назначил ему наказание в виде РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:42

2023-07-12T09:42

2023-07-12T10:17

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Суд в Новосибирске признал виновным заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости."Суд признал Скатова Артема Вениаминовича виновным… назначил наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей", - сообщила мировой судья 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска.В прениях сторон гособвинение просило суд назначить Скатову 200 часов обязательных работ, а защита просила полного оправдания в связи с отсутствием состава преступления.Скатов заявил журналистам, что, хотя приговор и более мягкий, чем просил прокурор, он с ним не согласен и будет обжаловать."Я считаю себя абсолютно невиновным, уверен в своей правоте. Более того, это дело показало более серьезные проблемы, прежде всего то, что ненормально, когда бизнес, коммерческие структуры начинают влиять на управление городом и на политику. Когда депутаты используются для решения конкретных коммерческих задач и когда на чиновников оказывают давление", - сказал он.Скатов в июле 2022 года заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе Савельева о клевете. Сначала вице-мэр был свидетелем по делу, однако позже стал подозреваемым. Чиновник расценил уголовное дело как провокацию и политическое давление. Правоохранительные органы, как и представитель Савельева, дело не комментируют.По данным управления судебного департамента, Скатов 14 февраля 2022 года направил своему знакомому - администратору одного из телеграм-каналов, размещающих политические материалы о Новосибирске, негативную информацию о деятельности Савельева, которая в тот же день была опубликована. Также следователи считают, что заместитель мэра обращался к редактору канала и раньше для размещения постов политического характера.В управлении поясняли, что Савельев посчитал распространенную информацию клеветой и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следствие полагает, что вице-мэр распространил эти заведомо ложные сведения умышленно, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.

https://ria.ru/20221108/kleveta-1829895628.html

https://ria.ru/20220120/navalnyy-1768698542.html

новосибирск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новосибирск, госдума рф, происшествия