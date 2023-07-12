https://ria.ru/20230712/kitay-1883704450.html

Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков

Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2023

Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков

Взаимодействие России и Китая не направлено и никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, эти отношения несут мир и стабильность в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:35

2023-07-12T12:35

2023-07-12T12:38

россия

китай

в мире

дмитрий песков

нато

вильнюс

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая не направлено и никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, эти отношения несут мир и стабильность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков сообщил, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений."Я только что говорил, что наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. …Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html

россия

китай

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Дарья Буймова

россия, китай, в мире, дмитрий песков, нато, вильнюс