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Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2023
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12:35 12.07.2023 (обновлено: 12:38 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kitay-1883704450.html
Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков
Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2023
Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков
Взаимодействие России и Китая не направлено и никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, эти отношения несут мир и стабильность в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:35
2023-07-12T12:38
россия
китай
в мире
дмитрий песков
нато
вильнюс
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая не направлено и никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, эти отношения несут мир и стабильность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков сообщил, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений."Я только что говорил, что наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. …Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230710/china-1883266368.html
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россия, китай, в мире, дмитрий песков, нато, вильнюс
Россия, Китай, В мире, Дмитрий Песков, НАТО, Вильнюс
Отношения России и Китая несут стабильность в регионе, заявил Песков

Песков: взаимодействие России и Китая не направлялось против третьих стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая не направлено и никогда не было направлено против третьих стран и каких-либо альянсов, эти отношения несут мир и стабильность в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Лидеры НАТО в коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Песков сообщил, что подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений.
"Я только что говорил, что наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. …Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления", - сказал Песков.
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РоссияКитайВ миреДмитрий ПесковНАТОВильнюс
 
 
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