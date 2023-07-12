https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html

Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР

Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 12.07.2023

Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР

Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:22

2023-07-12T10:22

2023-07-12T14:28

в мире

китай

россия

пекин

нато

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ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен холодной войны и сформировали модель отношений между крупными державами", — сказал дипломат.Так он прокомментировал заявление лидеров стран НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, в котором указывалось, что углубление партнерства между Москвой и Пекином противоречит интересам альянса.Как отметил китайский дипломат, сотрудничество России и Китая в корне отличается от отношений между странами НАТО, занимающимися "созданием узких групп и блоковым противостоянием".Пекин призывает НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в свой адрес, отказаться от менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности, заключил Ван Вэньбинь.

https://ria.ru/20230712/kitay-1883652328.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, пекин, нато