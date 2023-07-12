https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 12.07.2023
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР
Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:22
2023-07-12T10:22
2023-07-12T14:28
в мире
китай
россия
пекин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен холодной войны и сформировали модель отношений между крупными державами", — сказал дипломат.Так он прокомментировал заявление лидеров стран НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, в котором указывалось, что углубление партнерства между Москвой и Пекином противоречит интересам альянса.Как отметил китайский дипломат, сотрудничество России и Китая в корне отличается от отношений между странами НАТО, занимающимися "созданием узких групп и блоковым противостоянием".Пекин призывает НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в свой адрес, отказаться от менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности, заключил Ван Вэньбинь.
https://ria.ru/20230712/kitay-1883652328.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, нато
В мире, Китай, Россия, Пекин, НАТО
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР
МИД КНР: отношения России и Китая выше военных союзов и в корне отличаются от НАТО
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«
"Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен холодной войны и сформировали модель отношений между крупными державами", — сказал дипломат.
Так он прокомментировал заявление лидеров стран НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе
, в котором указывалось, что углубление партнерства между Москвой
и Пекином
противоречит интересам альянса.
Как отметил китайский дипломат, сотрудничество России и Китая в корне отличается от отношений между странами НАТО, занимающимися "созданием узких групп и блоковым противостоянием".
Пекин призывает НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в свой адрес, отказаться от менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности, заключил Ван Вэньбинь.
Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО