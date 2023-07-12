Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 12.07.2023 (обновлено: 14:28 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 12.07.2023
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР
Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:22
2023-07-12T14:28
в мире
китай
россия
пекин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.&quot;Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен холодной войны и сформировали модель отношений между крупными державами&quot;, — сказал дипломат.Так он прокомментировал заявление лидеров стран НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, в котором указывалось, что углубление партнерства между Москвой и Пекином противоречит интересам альянса.Как отметил китайский дипломат, сотрудничество России и Китая в корне отличается от отношений между странами НАТО, занимающимися "созданием узких групп и блоковым противостоянием".Пекин призывает НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в свой адрес, отказаться от менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности, заключил Ван Вэньбинь.
https://ria.ru/20230712/kitay-1883652328.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, нато
В мире, Китай, Россия, Пекин, НАТО
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР

МИД КНР: отношения России и Китая выше военных союзов и в корне отличаются от НАТО

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая выше военных союзов, их нельзя сравнивать с НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«

"Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен холодной войны и сформировали модель отношений между крупными державами", — сказал дипломат.

Так он прокомментировал заявление лидеров стран НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, в котором указывалось, что углубление партнерства между Москвой и Пекином противоречит интересам альянса.
Как отметил китайский дипломат, сотрудничество России и Китая в корне отличается от отношений между странами НАТО, занимающимися "созданием узких групп и блоковым противостоянием".
Пекин призывает НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в свой адрес, отказаться от менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности, заключил Ван Вэньбинь.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО
Вчера, 05:47
 
В миреКитайРоссияПекинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала