https://ria.ru/20230712/kitay-1883671767.html
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.07.2023
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек
Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:09
2023-07-12T10:09
2023-07-12T10:09
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сычуань
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Как сообщил телеканал со ссылкой на департамент природных ресурсов провинции Сычуань, из-за проливных дождей из опасных районов в общей сложности были эвакуированы 40 596 человек в 60 уездах провинции. Проливные дожди в июле часто приводят к наводнениям в провинции Сычуань. В 2021 году из-за наводнений более 720 тысяч человек в провинции оказались в зоне бедствия. В прошлом году вызванные ливнями наводнения унесли жизни по меньшей мере шести человек.
https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сычуань
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек
В провинции Сычуань из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек