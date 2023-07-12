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На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.07.2023
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10:09 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/kitay-1883671767.html
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.07.2023
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек
Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:09
2023-07-12T10:09
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сычуань
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Как сообщил телеканал со ссылкой на департамент природных ресурсов провинции Сычуань, из-за проливных дождей из опасных районов в общей сложности были эвакуированы 40 596 человек в 60 уездах провинции. Проливные дожди в июле часто приводят к наводнениям в провинции Сычуань. В 2021 году из-за наводнений более 720 тысяч человек в провинции оказались в зоне бедствия. В прошлом году вызванные ливнями наводнения унесли жизни по меньшей мере шести человек.
https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html
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в мире, китай, сычуань
В мире, Китай, Сычуань
На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек

В провинции Сычуань из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛивень в Китае
Ливень в Китае - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Ливень в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Как сообщил телеканал со ссылкой на департамент природных ресурсов провинции Сычуань, из-за проливных дождей из опасных районов в общей сложности были эвакуированы 40 596 человек в 60 уездах провинции.
Проливные дожди в июле часто приводят к наводнениям в провинции Сычуань. В 2021 году из-за наводнений более 720 тысяч человек в провинции оказались в зоне бедствия. В прошлом году вызванные ливнями наводнения унесли жизни по меньшей мере шести человек.
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