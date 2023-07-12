https://ria.ru/20230712/kitay-1883671767.html

На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек

На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек - РИА Новости, 12.07.2023

На юго-западе Китая из-за наводнения эвакуировали более 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:09

2023-07-12T10:09

2023-07-12T10:09

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сычуань

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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Более 40 тысяч человек были эвакуированы из зон наводнений в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Как сообщил телеканал со ссылкой на департамент природных ресурсов провинции Сычуань, из-за проливных дождей из опасных районов в общей сложности были эвакуированы 40 596 человек в 60 уездах провинции. Проливные дожди в июле часто приводят к наводнениям в провинции Сычуань. В 2021 году из-за наводнений более 720 тысяч человек в провинции оказались в зоне бедствия. В прошлом году вызванные ливнями наводнения унесли жизни по меньшей мере шести человек.

https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html

китай

сычуань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сычуань