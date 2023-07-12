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Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о "ядерном альянсе"
Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о "ядерном альянсе" - РИА Новости, 12.07.2023
Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о "ядерном альянсе"
Китай обеспокоен заявлениями НАТО, что она является "ядерным альянсом", это еще больше обострит региональную напряженность, заявили во вторник в дипломатической РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:59
2023-07-12T05:59
2023-07-12T06:01
в мире
китай
нато
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай обеспокоен заявлениями НАТО, что она является "ядерным альянсом", это еще больше обострит региональную напряженность, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС. В итоговом заявлении после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе говорится, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей. Вместе с тем отмечалось, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения "максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость альянса. "Неоднократно повторяющееся в коммюнике заявление о том, что НАТО является "ядерным альянсом", лишь еще больше обострит региональную напряженность, Китай в этом отношении выражает глубокую озабоченность", - говорится в заявлении на сайте миссии. Отмечается, что "Китай призывает НАТО следовать тенденциям времени, прислушиваться к справедливому призыву международного сообщества к миру, развитию и сотрудничеству, исправить свое ошибочное восприятие и политику, а также играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире". Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230712/kitay-1883652328.html
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в мире, китай, нато
Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о "ядерном альянсе"
Дипмиссия Китая в ЕС: Пекин беспокоят заявления, что НАТО является "ядерным альянсом"
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай обеспокоен заявлениями НАТО, что она является "ядерным альянсом", это еще больше обострит региональную напряженность, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая в ЕС.
В итоговом заявлении после первого дня саммита НАТО в Вильнюсе
говорится, что альянс предпримет шаги для обеспечения эффективности и безопасности миссии по ядерному сдерживанию, включая модернизацию ядерных возможностей. Вместе с тем отмечалось, что НАТО подтверждает необходимость обеспечения "максимально широкого участия заинтересованных союзников в механизмах распределения ядерного бремени НАТО, чтобы продемонстрировать единство и решимость альянса.
Китай предупредил, что даст решительный отпор любым действиям НАТО
"Неоднократно повторяющееся в коммюнике заявление о том, что НАТО является "ядерным альянсом", лишь еще больше обострит региональную напряженность, Китай в этом отношении выражает глубокую озабоченность", - говорится в заявлении на сайте миссии.
Отмечается, что "Китай призывает НАТО следовать тенденциям времени, прислушиваться к справедливому призыву международного сообщества к миру, развитию и сотрудничеству, исправить свое ошибочное восприятие и политику, а также играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире".
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Пекин обвинил НАТО в намеренной дискредитации Китая