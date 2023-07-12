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Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ

Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ - РИА Новости, 12.07.2023

Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли храм в Хмельницкой области, который пытались отобрать сторонники раскольнической... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:15

2023-07-12T18:15

2023-07-12T18:15

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

хмельницкая область

россия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли храм в Хмельницкой области, который пытались отобрать сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в среду Союз православных журналистов (СПЖ). "Сторонники ПЦУ 12 июля попытались отобрать храм в Баговице Хмельницкой области, который община УПЦ построила на собственные деньги. Верные УПЦ отстояли право молиться в своей церкви", - говорится в сообщении, опубликованном СПЖ в Telegram-канале. Как передает союз православных журналистов, указанный храм в прошлом году был сожжен, а верующие УПЦ построили новый за собственные средства меньше, чем за год. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html

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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, хмельницкая область, россия