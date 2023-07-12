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Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ - РИА Новости, 12.07.2023
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18:15 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/khram-1883815386.html
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ - РИА Новости, 12.07.2023
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли храм в Хмельницкой области, который пытались отобрать сторонники раскольнической... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:15
2023-07-12T18:15
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
хмельницкая область
россия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли храм в Хмельницкой области, который пытались отобрать сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в среду Союз православных журналистов (СПЖ). "Сторонники ПЦУ 12 июля попытались отобрать храм в Баговице Хмельницкой области, который община УПЦ построила на собственные деньги. Верные УПЦ отстояли право молиться в своей церкви", - говорится в сообщении, опубликованном СПЖ в Telegram-канале. Как передает союз православных журналистов, указанный храм в прошлом году был сожжен, а верующие УПЦ построили новый за собственные средства меньше, чем за год. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, хмельницкая область, россия
Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Хмельницкая область, Россия
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ

Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ в Хмельницкой области

© Фото : СПЖЗахватывают храм УПЦ области сторонники ПЦУ
Захватывают храм УПЦ области сторонники ПЦУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : СПЖ
Захватывают храм УПЦ области сторонники ПЦУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстояли храм в Хмельницкой области, который пытались отобрать сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в среду Союз православных журналистов (СПЖ).
"Сторонники ПЦУ 12 июля попытались отобрать храм в Баговице Хмельницкой области, который община УПЦ построила на собственные деньги. Верные УПЦ отстояли право молиться в своей церкви", - говорится в сообщении, опубликованном СПЖ в Telegram-канале.
Как передает союз православных журналистов, указанный храм в прошлом году был сожжен, а верующие УПЦ построили новый за собственные средства меньше, чем за год.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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УкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦХмельницкая областьРоссия
 
 
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